Чавесу понравилось рекордно быстрое строительство заводов белорусами

Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко находится в Венесуэле в штате Боринас. Здесь в промышленной зоне Санте-Инас работают белорусские заводы по сбору техники МАЗ и МТЗ.

Первые 10 тракторов венесуэльской сборки уже сошли с конвейера. Сборочное производство в Баринасе небольшое. Но в планах создание цехов по производству деталей и агрегатов для тракторов. Мощность венесуэльского завода после сдачи под ключ всех очередей будет рассчитана на производство 10 тыс. тракторов в год. Боливарианская сторона планирует массовую экспансию тракторов МТЗ под брендом «Лансера» во все латиноамериканские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке Уго Чавеса, они могут обеспечивать не только потребности Венесуэлы, но и всего латиноамериканского региона.

Сборочное производство в Баринасе по сравнению с предприятием в Минске относительно небольшое, но в планах создание цехов по производству большинства деталей и агрегатов трактора. Вот тогда о масштабах заговорит вся Америка - мощность венесуэльского завода (после сдачи под ключ всех очередей) рассчитана на производство 10 тыс. тракторов в год. И венесуэльская сторона планирует массовую экспансию тракторов МТЗ под брендом «Lancero» в соседние латиноамериканские государства.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Оценка президента Венесуэлы Уго Чавеса была следующая: заводы построены в рекордно короткие сроки. Тракторный завод мы построили за 1 год и 3 месяца – от момента, когда был взят первый ковш грунта экскаватором и до запуска завода. Автомобильный завод мы построили за 1 год и 5 месяцев. Всего в этой зоне должно быть построено 11 заводов. Готовы пока только 2 – завод по производству грузовых автомобилей Минского автомобильного завода и сельскохозяйственных тракторов «Беларус» Минского тракторного завода. Третий завод будет по производству коммунальной и строительной техники.

В ближайшие годы наша и боливарианская республики планируют реализовать совместные проекты общей стоимостью около 5 миллиардов долларов.

Уже прорабатывается вопрос создания линии по производству автобусов МАЗ. Строится завод дорожной и коммунальной техники «Амкодор». Здесь будут выпускать погрузчики, дорожно-строительную технику и другие машины. Мощность нового производства оценивается в 3 тысяч единиц техники в год.