Мини-электростанция на крыше и низкие цифры в «жировках»: в Могилеве представлен первый в Беларуси «умный» дом

Новости Беларуси. В Могилеве 14 декабря представили первый в Беларуси «умный» дом. Благодаря уникальной системе энергосбережения он будет обогревать себя сам.

Воздух, уходящий из квартиры через вентиляцию, обогревает входящие потоки с улицы. Крыша напоминает мини-электростанцию. За счет вырабатываемой энергии подогревается вода.

Для жильцов, а это в основном многодетные семьи, главный плюс в стоимости коммунальных услуг. По расчетам, суммы их «жировок» будут в два раза ниже, чем у жителей обычных многоэтажек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Москалев, директор управления капитального строительства Могилевского горисполкома:

Совместной работы систем, которые установлены на этом доме, достаточны для того, чтобы в летний период горячую воду на дом не подавать, она и так будет подогретая.

Екатерина Паниклова, заместитель постоянного представителя программы развития ООН в Республике Беларусь:

Когда мы строили этот дом, главной задачей было снизить потребление энергии в доме в два раза, ограничить выброс парниковых газов, которые влияют на изменение климата.