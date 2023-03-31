Беларусь планирует выйти на пиковые объёмы в промышленности за последние 10 лет

Новости Беларуси. Максимально загрузить производственные мощности белорусских предприятий и выйти в 2023 году на пиковые за последние 10 лет объемы. Такая задача поставлена перед промышленным комплексом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно рост промышленности надо держать на уровне успешного 2021 года – 105-107 %. У промышленного сектора страны есть все для того, чтобы создавать качественный продукт для внутреннего пользования и экспорта в другие страны.

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