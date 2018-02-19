Беларусь планирует получить шестой транш кредита ЕФСР уже в феврале

Новости Беларуси. Речь идет о 200 миллионах долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, вся сумма – 2 миллиарда. Эти деньги направляются на поддержку белорусской экономики.

Банковское финансирование для бизнеса в стране стало доступнее. Основной тренд инвестиционных кредитов – снижение ставок по рублевым займам и, соответственно, повышение их привлекательности для инвесторов.

Причина в снижении ставки рефинансирования Нацбанка. Большинство белорусских банков готовы финансировать инвестиционные проекты на срок от 3 до 5 лет. Минимальная сумма кредита – от 10 тысяч. Максимальный размер займа в некоторых коммерческих банках составляет около 10 миллионов долларов. При этом в крупных госбанках сумма кредита может быть гораздо большей.