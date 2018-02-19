«Максимально насытить рынки, где востребована наша продукция». В 2,5 млрд долларов оценили экспорт от выручки предприятия Минсельхозпрода

Также в 2017 году выросла рентабельность продаж. Дополнительно удалось заработать почти 90 миллионов долларов. Основным покупателем белорусской продукции по-прежнему остается Россия, однако аграрии продолжают открывать новые рынки сбыта. География поставок – 70 стран мира.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы открыли для себя 18 новых рынков. Плюс 18 новых стран. Это те страны, которые в 18-м году продукция не поставлялась.

География большая. Мы стремимся диверсифицировать нас на экспорт и с точки зрения географической диверсификации, и с точки зрения расширения ассортимента поставляемых товаров, чтобы охватить максимальную географию и максимально насытить рынки, где востребована наша продукция.

В 2018 году будут осваиваться новые рынки. Перспективный регион – Юго-Восточная Азия, Персидский залив и Африка. Именно там, по мнению экспертов, будет пользоваться спросом белорусские мясо и молоко.