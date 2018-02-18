Строить и модернизировать: в Слуцком районе за 2017 год были успешно выполнены задачи, поставленные государством

Новости Беларуси. О будущем небольших населенных пунктов, развитии сахарной отрасли и зарплатах учителей и борьбе с коррупцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Серьезный разговор на эти темы на неделе развернулся в Слуцком районе. Александр Лукашенко посетил недавно построенный дрожжевой завод.

Это современное предприятие один из новых и несомненно успешных инвестиционных проектов. Еще одно предприятие переживает модернизацию – это сахарорафинадный комбинат – один из лидеров этой отрасли в Беларуси.

Слуцкий регион. Одновременно рядовой, белорусский и в то же время образцовый. В том смысле, что на его примере, взяв за образец, можно говорить о региональном развитии страны. Копировать успешные модели, решать проблемы. В 2017 году здесь выполнили все доведенные до района показатели. На 2018 – местная власть поставила следующие задачи.

При чем, что интересно, весомую роль в формировании инвестиций и развитии района отводят среднему и малому бизнесу. Для того, чтобы жизнь в регионах не останавливалась, в них должны быть условия для людей. Главное, работа и жилье. Строить, модернизировать, развивать предприятия. Это целая стратегия государства.

Внешнеэкономические связи и наш Слуцкий район уже установил с полусотней стран мира. Здесь работают два десятка промышленных предприятий. При чем многие из них в лидерах не только регионального значения.

Например, пару лет назад вошел в топ 25 самых прибыльных ОАО страны. Совсем недавно рядом возвели еще одно современное производство – дрожжевое. И это пример успешного инвест-проекта. С участием немецкой компании. Так что перспективы у региона заманчивые и долгосрочные. Свою поездку в Слуцкий регион Президент начинает как раз с недавно открывшегося завода. Но на месте, понятно, говорят не только о нем. О задачах государственного значения. На заводе отличные условия труда и впечатляющие зарплаты. Что говорить, если на каждое рабочее место хотело попасть чуть ли не 15 человек. Но ведь не везде пока за труд так хорошо платят.