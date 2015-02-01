Экологически чистое земледелие: как в Минской области получают по-настоящему полезный натуральный продукт?

Новости Беларуси. Более 20 лет в Дзержинском районе успешно работает фермерское хозяйство, которое специализируется на выпуске козьего молока.

На карте Дзержинского района появился новый населенный пункт - хутор Лизаветин. Именно здесь обосновалась семья Дмитрия и Галины Крыловых.

Глава фермерского хозяйства всегда мечтал о хорошей работе, большом доме и дачном участке. Теперь у него все это есть. Впрочем, пусть к успеху был долгим.

В начале 90-ых студент радиотехнического института увидел объявление о поддержке начинающих фермеров и решил попробовать...

О тех, кто и как развивает экологически чистое земледелие и выпускает по-настоящему полезный натуральный продукт, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ!