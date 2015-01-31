С 3 февраля бизнес сможет формировать отпускные цены на товар по новым правилам

Новости Беларуси. С третьего февраля бизнес сможет формировать отпускные цены на товар по новым правилам. Со всеми нормами можно ознакомиться на сайте Министерства торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, теперь возможно повышение цены вслед за ростом стоимости энергоносителей. А импортная составляющая высчитывается четко по курсу Нацбанка.

К слову, вопрос цен два дня назад поднимался и во время открытого диалога Президента с журналистами. Российский репортер отметил, что в ноябре прошлого года продукты питания в Москве стоили намного дешевле, чем в Минске. Министерство торговли сегодня прокомментировало ситуацию.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы изучили внимательно предложения бизнеса, провели несколько встреч с производителями, с представителями бизнес-сообществ, изучили их предложения. Все основные учтены при подписании совместного с Министерством экономики нового разъяснительного письма. С 3 числа бизнес этим письмом может руководствоваться.