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С 3 февраля бизнес сможет формировать отпускные цены на товар по новым правилам

31 января 2015 14:13
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Новости Беларуси. С третьего февраля бизнес сможет формировать отпускные цены на товар по новым правилам. Со всеми нормами можно ознакомиться на сайте Министерства торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, теперь возможно повышение цены вслед за ростом стоимости энергоносителей.  А импортная составляющая высчитывается четко по курсу Нацбанка.

К слову, вопрос цен два дня назад поднимался и во время открытого диалога Президента с журналистами. Российский репортер отметил, что в ноябре прошлого года продукты питания в Москве стоили намного дешевле, чем в Минске. Министерство торговли сегодня прокомментировало ситуацию.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:
Мы изучили внимательно предложения бизнеса, провели несколько встреч с производителями, с представителями бизнес-сообществ, изучили их предложения. Все основные учтены при подписании совместного с Министерством экономики нового разъяснительного письма. С 3 числа бизнес  этим письмом может руководствоваться.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли # Артур Карпович

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