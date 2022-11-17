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Беларусь переориентировала 80% внешних поставок, итог – сальдо в 4 млрд долларов

17 ноября 2022 14:40
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Новости Беларуси. Сальдо внешней торговли Беларуси по итогам 9 месяцев достигло почти 4 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь переориентировала 80% внешних поставок, итог – сальдо в 4 млрд долларов-1

По прогнозам Министерства экономики, ухудшения ситуации не предвидится, несмотря на то что западные санкции в 2022 году затронули почти половину потенциального белорусского экспорта. Два года назад из-за ограничительных мер это были 800 миллионов долларов потенциальных экспортных потерь. Фактически половина предприятий, которые продают за рубеж, была под угрозой не экспортировать свою продукцию. За это время удалось переориентировать 80 % поставок с закрывшихся рынков в дружественные страны, наладить новые логистические маршруты, обеспечив предприятиям экспортную выручку.

Подробнее о новостях экономики за 17 ноября читайте здесь.

# Торговля # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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