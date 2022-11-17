Новости экономики за 17.11.2022

Сальдо внешней торговли Беларуси по итогам 9 месяцев достигло почти 4 миллиарда долларов. Что внушает оптимизм отечественным производителям и почему ухудшения ситуации не предвидится? Как за два десятка лет изменился внешнеторговый оборот услуг Беларуси и какие прогнозы относительно экспорта нашей продукции озвучивает Министерство экономики? О заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВАЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ РОСТА ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ СТАЛА СФЕРА УСЛУГ

Важным источником роста экономики в стране стала сфера услуг. На ее долю в 2021 году приходилась почти половина валовой добавленной стоимости, большая часть занятых, а также существенная доля валового экспорта. Сальдо внешней торговли услугами традиционно складывается положительным, что позволяет частично компенсировать дефицит торгового баланса по товарам. Внешнеторговый оборот услуг Беларуси за 21 год увеличился почти в 10 раз – с 1,5 миллиарда до 15,9 миллиарда долларов. МИНЭКОНОМИКИ ОБЪЯВИЛО НОВЫЙ КОНКУРС НА ГОСПОДДЕРЖКУ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о проведении конкурса инвестиционных проектов среди субъектов малого предпринимательства. Победители смогут получить государственную финансовую поддержку в виде займа или лизинга имущества в белорусских рублях на привлекательных условиях. Заявить на конкурс можно инвестиционные проекты, ориентированные на развитие производства, реализацию экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрение новых технологий. Обязательным условием проекта является создание новых рабочих мест. «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И НАУЧНЫЙ ГОРОД ЗАПАДНОГО КИТАЯ БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ ПРОЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ