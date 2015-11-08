Беларусь – ООН: В Кобрине на заводе по сортировке мусора открылась новая линия

Новости Беларуси. Собственный курс зеленой экономики, поиск безопасных источников энергии и защита окружающей среды. Сотрудничество Беларуси и ООН расширяется новыми конвенциями. Один из проектов реализовали в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько лет назад жители Кобрина не знали, как бороться с мусором. За городом образовалась большая свалка. Эту проблему решили с выгодой: в городе появился завод для сортировки отходов. Деньги в этом случае, в прямом смысле, лежали под ногами.

Вера Пищик, матер участка по санитарной очистке и благоустройству Кобринского ЖКХ:

Мы очистили город от несанкционированных свалок. Очистили близлежащие деревни, потому что мы охватили не только город, но и район.

Эта «генеральная уборка» Кобрина – один из многочисленных экологических проектов нашей страны. И Результат налицо.

Юлия Чавкина, инженер по охране окружающей среды Кобринского ЖКХ:

Уменьшили загрязнение подземных вод. Мы осуществляем мониторинг наших подземных вод на нашем полигоне, чтобы не допускать загрязнения.

Города пересекают велодорожки, а заповедники и леса – экологические тропы. В питомниках разводят редкие виды флоры и фауны, разрабатывают новые подходы, как рационально использовать ресурсы. Экологическую безопасность в Беларуси поддерживают на всех фронтах, это отмечают и самые авторитетные эксперты.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Недавно выполнен обзор результативности экологической деятельности в Республике Беларусь и представлен на Европейской экономической комиссии в Женеве. Эта деятельность была высоко, положительно оценена европейскими структурами.

Сотрудничество Беларуси и ООН в сфере защиты окружающей среды обрастает новыми проектами и конвенциями. Ведь именно эта организация и ставила перед всеми государствами цель тысячелетия – сохранить природное наследие и бороться за экологическую безопасность.

Кристиан Бах делится впечатлениями: с этой задачей Беларусь справляется: индекс экологической эффективности за 10 лет поднялся почти на 40 позиций, теперь мы занимаем 32 место из 178 стран. А негативное влияние деятельности человека на природу снизилось в 2 раза.

Кристиан Фриис Бах, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Республика Беларусь показывает свою преданность вопросам развития, вопросам реформ, которые направлены на повышение благосостояния людей и страны в целом. У нас существует очень прочное сотрудничество между ООН и Беларусью по разным направлениям.

Сейчас в нашей стране есть даже собственный курс зеленой экономики. Недавно были введены платежи за обращение с вредными для природы веществами, стандарты для транспортных средств и топлива. Особое внимание уделяется поиску безопасных источников энергии.