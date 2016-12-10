ГТК предлагает белорусам обсудить проект Таможенного кодекса ЕАЭС

Новости Беларуси. Белорусы могут принять участие в обсуждении проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Его планируют подписать на саммите Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге.

В Таможенном кодексе, уверено экспертное сообщество, должны быть соблюдены национальные интересы Беларуси.

Свое видение основных положений документа могут высказать и жители нашей страны. Его проект 10 декабря размещён на официальном сайте Государственного таможенного комитета. Это более 1000 печатных страниц.

Можно принять участие в обсуждении проекта кодекса ЕАЭС.

Каждое предложение в ведомстве будет рассмотрено до середины декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.