Новости Беларуси. Беларусь и Россия запустят общий рынок электроэнергии в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание общего рынка электричества предусмотрено союзной программой, утвержденной на Высшем госсовете.

На уровне профильных организаций проводится подготовка режимов совместной работы, обсуждаются условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры. С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция в электроэнергетической сфере, которая предполагает сближение условий хозяйствования для участников рынка. По заявлениям главы профильного ведомства, сотрудничество с Россией будет развиваться в рамках дальнейшей эксплуатации Белорусской АЭС и продления ее срока службы.