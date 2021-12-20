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Беларусь и Россия запустят общий рынок электроэнергии в 2024 году

20 декабря 2021 14:44
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия запустят общий рынок электроэнергии в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание общего рынка электричества предусмотрено союзной программой, утвержденной на Высшем госсовете.

Беларусь и Россия запустят общий рынок электроэнергии в 2024 году-1

На уровне профильных организаций проводится подготовка режимов совместной работы, обсуждаются условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры. С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция в электроэнергетической сфере, которая предполагает сближение условий хозяйствования для участников рынка. По заявлениям главы профильного ведомства, сотрудничество с Россией будет развиваться в рамках дальнейшей эксплуатации Белорусской АЭС и продления ее срока службы.

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# Союзное государство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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