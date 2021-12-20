Новости экономики за 20.12.2021

Новости Беларуси. Сколько белорусов оплатили авансовый платеж транспортного налога? На каком этапе готовность второго энергоблока БелАЭС и когда заработает объединенный рынок электроэнергии Союзного государства? В программе Новости «24 часа» с деловым обзором понедельника экономический обозреватель Наталья Надольская.

ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС – 95 % Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС – 95 %. По данным Минэнерго, скоро будут полностью выполнены необходимые условия для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку свежего ядерного топлива в реактор второго энергоблока АЭС. Эти работы планируется завершить в ближайшие дни. С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 5,7 миллиарда киловатт-час электроэнергии. Данный показатель в 2,5 раза больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны. Беларусь и Россия запустят общий рынок электроэнергии в 2024 году – подробности здесь.

ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВЫРОСЛА ДО 1 700 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов 20 декабря выросла более чем на 9 % и, таким образом, вновь поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Это не первый скачок до такой отметки. В конце прошлой недели цена росла вслед за сообщениями о том, что «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал-Европа, а также о том, что решение по сертификации «Северного потока-2» в Германии в первой половине 2022 года не ожидается. Исторического максимума на фьючерсном рынке – выше 1 900 долларов за тысячу кубометров – цена достигла 6 октября. Эксперты связывали рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ОПЛАТИЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ Более миллиона белорусов оплатили транспортный налог на общую сумму 42 миллиона рублей. Всего налог должны будут оплатить 2 миллиона 200 тысяч автовладельцев. Однако учитывая, что в 2021 году оплачивается только аванс – 29 рублей, извещение получили 1 миллион 300 тысяч плательщиков. Остальные 900 тысяч – это либо льготники, либо те, кто уплачивал госпошлину, которая существовала до транспортного налога. Авансовый платеж в рамках транспортного налога автовладельцы должны были заплатить до 15 декабря. Очевидно, что оплатили не все. Неуплата любого налога, в том числе и транспортного, влечет начисление пени. Ее размер зависит от ставки рефинансирования Нацбанка – 9,25 % на 20 декабря.

ИНОСТРАННЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ В 2022 ГОДУ ПЕРЕЧИСЛЯТ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В 2022 году с 1 июля в Беларуси маркетплейсы будут платить налог на добавленную стоимость, как это делают белорусские юрлица. В Министерстве по налогам и сборам отметили, что налог ввели не 1 января, чтобы дать возможность адаптироваться игрокам на рынке. Госбюджет планирует получить от налогообложения иностранных маркетплейсов в 2022 году более 20 миллионов рублей.