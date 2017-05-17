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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в 2018 году

17 мая 2017 06:25
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Новости Беларуси. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в ближайшие годы. Согласно исследованиям международной финансовой организации в 2018 году валовой внутренний продукт в нашей стране прирастет на 0,7%, а в 2019-м – на 1,2%. По заключению экспертов в начале 2017 года в экономике страны наметилась стабилизация, обусловленная ростом экспорта.

Отметили представители Всемирного банка и ряд положительных шагов, направленных на улучшение деловой среды и формирование условий для появления новых фирм. Эти меры помогут улучшить конкурентоспособность традиционных экспортных секторов экономики Беларуси, – подчеркнули во Всемирном банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономика

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