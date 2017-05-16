Новости экономики за 16.06.2017

Новости Беларуси. Цены на овощи, особенно на те, которые выращивают в открытом грунте, могут возрасти. Всему виной весенние заморозки. Для того, чтобы сохранить урожай, фермеры вынуждены были тратить дополнительную энергию на тепло и свет. Сегодня самый дорогой овощ – это перец (главным образом, импортный).

ОВОЩИ ПОДОРОЖАЮТ?

А вот белорусские помидоры, огурцы и кабачки сегодня можно купить практически в каждом магазине.

По версии аграриев, цены если и вырастут, то незначительно.

А вот капуста, лук и свекла оказались нечувствительными к погодными условиям. Окончательная стоимость сформируется в конце сезона, когда будет понятна урожайность и все затраты.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Почти 3 миллиарда долларов вложили инвесторы в Беларусь за первый квартал 2017 года. Активнее всего сотрудничать с нашей страной спешат российские бизнесмены – их почти половина, 20% – предприниматели Великобритании и Северной Ирландии, почти 10% – предприниматели Кипра.

Кроме того, наша страна инвестировала за рубеж почти 860 миллионов долларов.

Наблюдается определенный паритет: 60% денежной массы вложено в российский бизнес, 20% – в украинский, чуть больше 7% приходится на долю Великобритании и Северной Ирландии.