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Новости экономики за 16.06.2017

16 мая 2017 20:11
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Новости Беларуси. Цены на овощи, особенно на те, которые выращивают в открытом грунте, могут возрасти. Всему виной весенние заморозки. Для того, чтобы сохранить урожай, фермеры вынуждены были тратить дополнительную энергию на тепло и свет. Сегодня самый дорогой овощ – это перец (главным образом, импортный).

ОВОЩИ ПОДОРОЖАЮТ?
А вот белорусские помидоры, огурцы и кабачки сегодня можно купить практически в каждом магазине.

По версии аграриев, цены если и вырастут, то незначительно.

А вот капуста, лук и свекла оказались нечувствительными к погодными условиям. Окончательная стоимость сформируется в конце сезона, когда будет понятна урожайность и все затраты.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Почти 3 миллиарда долларов вложили инвесторы в Беларусь за первый квартал 2017 года. Активнее всего сотрудничать с нашей страной спешат российские бизнесмены – их почти половина, 20% – предприниматели Великобритании и Северной Ирландии, почти 10% – предприниматели Кипра.

Кроме того, наша страна инвестировала за рубеж почти 860 миллионов долларов.

Наблюдается определенный паритет: 60% денежной массы вложено в российский бизнес, 20% – в украинский, чуть больше 7% приходится на долю Великобритании и Северной Ирландии.

Новости экономики за 16.06.2017-1

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
И в продолжение темы международного сотрудничества.

Евросоюз выделит Беларуси до 200 миллионов евро.

Таким образом, уже третий европейский финансовый институт получил право работать в нашей стране. Все эти деньги будут вложены в крупнейшие национальные проекты – транспортные сети, малый и средний бизнес, энергосберегающие технологии и охрану окружающей среды.

НЕФТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Белорусская нефтяная отрасль рассчитывает на сохранение объемов перекачки транзитной нефти России. Цифра 2016 года – более 50 миллионов тонн. И это не все:

планируется соглашение с украинскими нефтяниками для активного использования нефтепровода «Дружба»

на участке Мозырь-Броды. Аналогичное соглашение о сотрудничестве будет подготовлено и планируется к подписанию с российскими коллегами.

Новости экономики за 16.06.2017-4

ЛОВУШКИ ВРЕМЕНИ
Реалии потерянного времени: белорусских руководителей спросили, что именно отвлекает их и подчиненных на рабочем месте. Кроме очевидных причин (просмотр почты, социальные сети и длинные телефонные разговоры), популярными ответами стали: лишние бумаги, рассмотрение ненужные рекламных предложений и ответы на одни и те же вопросы коллег.

Доллар теряет свои позиции: на 17 мая – 1 рубль и 85 копеек, евро – 2 рубля и 4 копейки.

Уверенней себя чувствует российский рубль: 100 меняют на 3 белорусских рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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