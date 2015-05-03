Мэр Минска, сенатор Андрей Шорец: В течение года повышать цены на услуги ЖКХ не будут, только индексации

Президент рассчитывает, что реформа ЖКХ, начатая в столице, успешно распространится на регионы. Как это будет работать, спросим у мэра Минска и сенатора Андрея Шорца. Андрей Викторович, так как?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас на базе двух районов (Первомайского и Партизанского) проводится эксперимент, результатом которого, я думаю, станет значительное снижение затрат. И даже такой человеческий фактор - за этот период уже произошло снижение заявок, которые поступали на наши диспетчерские службы, от 20% до 30%, в зависимости от жилья.

То есть жалоб на текущие краны. Эти заявки?

Андрей Шорец:

Да, жалобы на текущие краны. То есть люди понимают, что у них есть хаус-мастер, которого мы внедряем, его телефон все жильцы знают. И они звонят не в диспетчерскую службу, а непосредственно этому человеку. И он понимает, что никто другой этот дом ремонтировать не пойдет. Он несет полную ответственность.

Президент в Послании обратил внимание, во всяком случае в ближайшее время, не повышать услуги, тарифы.

Андрей Шорец:

Ни в коем случае. В течение года повышать услуги ЖКХ не будут.

То есть минчанам вы обещаете, что платить больше не будем.

Андрей Шорец:

Нет. Кроме индексации. Это во всей стране, не только в Минске. Вся страна работает по единым правилам, по единым тарифам.

По всей стране не так давно запустили этот проект, когда абсолютно любой гражданин страны может дозвониться чиновнику, в том числе и вашего уровня. Каким образом минчанин может набрать номер телефона и спросить: «Андрей Викторович, а как вы решите эту проблему»? Возможно такое?

Андрей Шорец:

Возможно. И набирают. С 17 января эта практика внедрена. Мы берем на карандаш и я лично подписываю все ответы на те звонки, которые я принимал на телефонной линии. Таких за это время, с начала года, я принял 85 звонков.

Лично вы?

Андрей Шорец:

Лично я.

То есть просто так?

Андрей Шорец:

Просто я.

То есть до вас просто дозвониться. Набираешь номер, сидя на домашнем диване, и на другом конце провода – мэр города.

Андрей Шорец:

Да. Сначала, на первой телефонной линии, конечно, был шквал звонков. Наверное, наше население ставило свои аппараты на автодозвон, и поэтому попыток автодозвона было очень много. Но реально на первой телефонной линии я принял 37 звонков.

Андрей Викторович, последний вопрос – по поводу здорового образа жизни. Президент похвалил столицу за такое количество велодорожек, самое главное, заполненных велодорожек. Но хочу вам задать вопрос с подвохом. А вот ваш лондонский коллега ездит на работу на велосипеде. А готов мэр Минска Андрей Шорец сесть на велосипед и приехать в Горисполком?

Андрей Шорец:

Без проблем. Я спокойно хожу по городу, я общаюсь с населением. В магазинах, когда я смотрю на ценники, смотрю на ассортимент, на наличие белорусского товара, народ подходит, население Минска, и задает иногда в том числе и неудобные вопросы.

Вы смотрите на ценники глазами минчанина или глазами мэра города?

Андрей Шорец:

Я смотрю глазами человека.

У вас есть рычаги в магазине решить какой-то вопрос?

Андрей Шорец:

Абсолютно есть. И глава государства в Послании в том числе и коснулся этой темы. И сказал, когда в декабре у нас был ажиотаж по определенным позициям, власть удержала цены, в том числе с помощью административного ресурса. И сейчас.

Банально, придя вечером в магазин, покупая хлеб, молоко, вы можете, увидев неадекватный ценник, включить административный ресурс?

Андрей Шорец:

Могу. У нас есть антимонопольный комитет, который может посмотреть уровень торговой надбавки, правильность ее применения. И регулярно, если выявляются нарушения, то мы имеем возможность привлечь к ответственности и поправить ситуацию в том или ином торговом объекте.