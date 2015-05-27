Новости Беларуси. Беларусь и Иракский Курдистан создадут совместные предприятия. Об этом стороны договорились во рамках первого заседания группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча прошла в Минске.

Также партнеры намерены активизировать диалог в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и образования.

Специально для этого в белорусскую столицу приехала большая делегация, в которую входят руководители Министерств и профильных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Это первое заседание совместной группы, поэтому это только самое начало пути, который нам еще предстоит пройти. Но уже сейчас речь может идти и идет как о поставках промышленной продукции Республики Беларусь на курдистанский рынок, так и о возможном создании совместных производств на территории Иракского Курдистана для того, чтобы производимую продукцию продавать не только Курдистану, но и в регионы.

Самаль Сардар Махмуд, министр торговли и промышленности Автономии Иракский Курдистан Республики Ирак:

Началом отношений между вашей страной и Иракским Кудистаном стал визит министра иностранных дел вашей страны Владимира Макея в наш регион. Тогда состоялось множество встреч, в том числе с президентом Иракского Курдистана, премьер-министром. Был подписан и протокол о намерениях, который дал старт двустороннему диалогу. В Беларусь мы приехали как раз-таки для того, чтобы определить конкретные направления сотрудничества.

Также в программе визита – переговоры иностранной делегации в профильных ведомствах. Посетят гости и крупные белорусские предприятия.