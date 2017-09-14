Беларусь и Индия могут достичь товарооборота в 1 млрд  долларов в 2018 году

Новости Беларуси. Контракты, подписанные в ходе визита белорусской делегации в Индию, могут увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов. 14 сентября итоги достигнутых договоренностей подвел председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько соглашений заключили наши машиностроители. Причем работать стороны намерены в том числе на рынках третьих стран. Например, БелАЗ договорился о совместных поставках 50 большегрузов в Мозамбик. Кроме того, продолжается обсуждение создания на территории Индии наших сборочных производств. Присматриваются партнеры и к белорусским электробусам.