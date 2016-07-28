Беларусь и Евросоюз будут вместе бороться с экономическими преступлениями

Новости Беларуси. Беларусь и Евросоюз объединят усилия в борьбе с экономическими преступлениями.

28 июля методы противостояния современным схемам финансового мошенничества международные эксперты обсуждали в Минске.

В списке преступлений, помимо уклонения от уплаты налогов, лжепредпринимательство и криминальное банкротство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно, при использовании «чёрных» реквизитов, сотни миллионов долларов незаконно пополняют счета иностранных компаний и фирм-однодневок.

Игорис Кржечковскис, советник Европейского союза по вопросам противодействия отмывания преступных доходов (Литва):

Если мы раньше говорили, действительно, на уровне 90-ых годов это были достаточно элементарные, простые операции, в которых, к сожалению, очень часто была задействована коррупционная схема. В настоящий момент мы видим, что данные преступления очень часто проводятся с помощью компьютерных технологий и также используются новые возможности и злоупотребления финансовым рынком, финансовыми услугами. Это – незаконный оборот различных товаров и имитация, лже-операции различных коммерческих ситуаций в области экспорта, импорта