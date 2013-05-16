Новости Беларуси. Беларусь готова обсуждать вопрос расширения объемов поставки российских нефти и газа. Об этом заявил 16 мая Президент Александр Лукашенко на встрече с президентом «РосНефти» Игорем Сечиным и президентом «РуссНефти» Михаилом Гуцериевым. В таком составе стороны обсудили широкий спектр возможных направлений взаимодействия.

Глава государства отметил, что для развития сотрудничества с этими российскими компаниями нет абсолютно никаких препятствий, и предложил участие в реализации проектов в сфере химической промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если, допустим, условия будут нормальные, лучше, чем у других, то мы можем взять большее количество нефти на переработку, при вашем, конечно же, желании. Тут у нас проблем никаких нет.

Что касается поставок нефтепродуктов, пожалуйста, давайте будем договариваться вместе, у нас тоже тут никаких препон нет. Наши нефтеперерабатывающие заводы вы знаете.

У нас хороший шлейф и нефтехимической продукции, если у вас будет желание, то можем познакомить. У нас есть, что нас очень интересует, думаю, вам будет тоже полезно, если есть какие-то проблемы, я готов с президентом России разговаривать на эту тему. У нас опыт хороший, школа хорошая азотных удобрений, это газ. У вас уже под 50 миллиардов и газа есть собственного, вы не поставляете на экспорт, но, я думаю, внутри, в Союзном государстве, мы могли бы договориться. И вы могли бы под 3 миллиарда кубов перерабатывать, если мы построим новый завод, а площадка уже готова, проект есть. Вы поставляете газ, договоримся по акционированию его и поставкам на внешний рынок, чисто экспорт, очень хорошая экономика. И других проектов здесь предостаточно, мы готовы открыть двери для того, чтобы вы могли очень эффективно войти в Беларусь и, желательно, конечно, чтобы была высокая доходность и эффективность вашей работы, это любому большой интерес. Поэтому мы готовы здесь участвовать.

Принцип один: у нас должен быть интерес чуть выше, чем у других компаний. Я думаю, вы сможете Беларусь заинтересовать, поскольку таких объемов и нефти, и газа у вас очень много, и впереди большое развитие. Поэтому милости просим.

Игорь Сечин, президент ОАО НК «РосНефть»:

Мы, конечно, рассчитываем развивать проекты все, наращивать проекты. Полностью подтверждаю, что те принципы, которые мы будем исповедовать в работе с нашими стратегическими белорусскими партнерами, - это доверие, взаимное уважение и учет взаимных интересов. Мы готовы в полном объеме делиться выгодой с нашими партнерами и создавать долгосрочные проекты.