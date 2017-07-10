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Беларусь готова наращивать поставки говядины на китайский рынок

10 июля 2017 06:36
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Новости Беларуси. Белорусская говядина – на рынок Китая. 10 июля в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планируют подписать соглашение о расширении поставок отечественной продукции в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибывает руководитель главного ветеринарного ведомства этой страны. Ранее специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину провели аудит некоторых белорусских перерабатывающих предприятий.

Беларусь готова наращивать поставки говядины на китайский рынок-1

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Это послужит большим толчком к наращиванию нашего экспорта на китайский рынок, потому что говядина в Китае пользуется большим спросом, и она очень много импортирует в страну мясо говядины. А наши предприятия удовлетворили все качественные показатели безопасности, поэтому мы готовы наращивать поставки этого продукта на китайский рынок.

Отметим, что Беларусь на постсоветском пространстве – крупнейший поставщик охлажденного мяса говядины. Седьмая строчка в мировом рейтинге экспортеров – это не предел. Нарастить объемы поможет и открытие китайского рынка для этого вида продукции.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

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