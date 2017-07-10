Беларусь готова наращивать поставки говядины на китайский рынок

Новости Беларуси. Белорусская говядина – на рынок Китая. 10 июля в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планируют подписать соглашение о расширении поставок отечественной продукции в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибывает руководитель главного ветеринарного ведомства этой страны. Ранее специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину провели аудит некоторых белорусских перерабатывающих предприятий.