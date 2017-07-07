Новости экономики за 07.07.2017

Новости Беларуси. Не только здания, объекты строительства, но еще и землю можно будет приобрести на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Впервые на торги выставлены участки в Минской области, причем принять участие могут не только юридические, но и физические лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый дорогой участок в 15 соток выставлен почти за 13 тысяч рублей.

Это деревня Березина неподалеку от Михановичей.

ТОРГИ НА ЗЕМЛЮ

Есть и эконом варианты от 3000 рублей. Почти везде есть коммуникации. Для участия в торгах необходимо внести залог в 10 % от начальной стоимости лота, который в случае проигрыша полностью возвращается участнику.