Новости экономики за 07.07.2017
Новости Беларуси. Не только здания, объекты строительства, но еще и землю можно будет приобрести на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Впервые на торги выставлены участки в Минской области, причем принять участие могут не только юридические, но и физические лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый дорогой участок в 15 соток выставлен почти за 13 тысяч рублей.
Это деревня Березина неподалеку от Михановичей.
ТОРГИ НА ЗЕМЛЮ
Есть и эконом варианты от 3000 рублей. Почти везде есть коммуникации. Для участия в торгах необходимо внести залог в 10 % от начальной стоимости лота, который в случае проигрыша полностью возвращается участнику.
Если на торги зарегистрируется только один покупатель, он сможет приобрести землю по начальной цене +5 %.
Первые торги по такому принципу пройдут на бирже 4 августа.
«УМНЫЕ» ОКНА
Поставить окна за полцены, скидки и бонусы – такими акциями привлекают монтажные фирмы новых клиентов.
В сезоне-2017 предложение на порядок выше спроса.
А потому продавцы пошли на уловку и предлагают покупателям бесплатный замер. На самом деле любой инженер и так сделает необходимые чертежи – без этого просто-напросто невозможно поставить ни одно окно.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ ЗАПАС
Золотовалютные резервы страны превысили 6,5 миллиардов долларов в эквиваленте.
В Нацбанке сообщили, что только за июнь 2017 года запас пополнился более чем 1 миллиард.
Это колоссальный скачок на четверть после того, как за первое полугодие месяц за месяцем «копилка» прибавляла всего по несколько процентов. Рост произошел благодаря продаже еврооблигаций. Добавим, что через три года Нацбанк планирует увеличить золотовалютные резервы до 8-8,5 миллиардов.
И о том, как завершились торги на валютно-фондовой бирже. Российский рубль продолжает сдавать свои позиции, в то время как доллар и евро уверенно демонстрируют рост.
Итого: европеец 2 рубля и 25 копеек, американец – 1 рубль и 97 копеек, 100 российских – 3 рубля и 27 копеек.