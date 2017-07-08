«Это будет одна из кормилиц Беларуси»: литовский взгляд на БелАЭС

Авторитетные международные форумы, авторитетных персон пытаются использовать ловкие политики – не всем удается этот старый прием, как показали события недели. Упреки Литвы по поводу строительства Белорусской АЭС пролетели мимо ушей президента США Трампа и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Дональд Трамп на этой неделе прилетел в Польшу, как разогрев перед первым рукопожатием с Владимиром Путиным на саммите G20. Но это отдельная тема… Так вот, во время визита в Польшу Трамп встречался с некоторыми руководителями стран Восточной и Центральной Европы и, пользуясь случаем, Президент Литвы Далz Грибаускайте после благодарственного слова в адрес Вашингтона (за то, что на 40% увеличили бюджет «на сдерживание для восточного фланга»), упомянула (дежурную уже) угрозу Островецкой АЭС. Понял ли Трамп, о чем речь, неизвестно, но никакой реакции не проявил…

А Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске и вовсе отклонила литовскую резолюцию по Беларуси. Ее просто отказались включить в повестку дня. В список претензий по поводу прав, свобод, выборов, смертной казни литовские парламентарии ввинтили и БелАЭС. 8 стран согласились обсудить эту резолюцию, но 49 не поддержали. Против выступили Швеция, Австрия, Канада, Великобритания – серьезнейшие страны… Это был шок! – признался литовский депутат…

Оставим на потом права и свободы (здесь большой прогресс у Беларуси, отмечают западники), вернемся к теме мирного атома. АЭС позволяют себе иметь 36 стран мира. Как правило, это наиболее развитые государства. Некоторым энергия атома досталась в наследство от социалистического прошлого. Литва в том числе.

Правда Игналинскую АЭС закрыли. Не потому, что устарела или что-то случилось с ней – Евросоюз, принимая Литву в ЕС, выставил такое условие. И точка! Потеря для Вильнюса не просто печальная, но экономическая! Поэтому выпады в адрес Белорусской АЭС объяснимы. Экономическая и политическая подоплека очевидны.

И Президент Лукашенко, выступая перед парламентариями ОБСЕ, выделил эту тему не только в связи с безопасностью. Литовцам АЭС может быть полезна и как источник электроэнергии, и как источник для существования многих семей – ведь после закрытия Игналинской станции городок энергетиков Висагинас посетило уныние, высококлассные специалисты оказались не удел. Взгляд на Белорусскую АЭС из Литвы – не из вильнюсских кабинетов, а из приграничья – представит наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре.

Владимир Фомин, житель Висагинаса, бывший работник Игналинской АЭС:

Город был построен в свое время в лесу. Вот озеро, за ним атомная станция. А за ней находится Беларусь.

В литовский Висагинас семья Фоминых переехала из Казахстана. И это неудивительно. В проектировании, строительстве, а позже эксплуатации Игналинской АЭС принимали участие лучшие специалисты со всего Советского Союза. На станции супруги проработали четверть века. Он – как инженер, она – как химик.

Владимир Фомин:

Это градообразующее предприятие. Это жизнь всего не только нашего города, не только меня, но и всей Литвы. А потом в одночасье все рухнуло.

История Висагинаса начинается вот с этого камня. Тогда едва ли кто мог подумать, что в 2009 году одну из самых надежных станций в мире закроют. Ликвидация Игналины – это жесткий ультиматум, который выдвинули Литве, желающей вступить в Евросоюз.

Татьяна Ревизоре, специальный корреспондент:

Счетчик Гейгера, расположенный на центральной площади Висагинаса – сегодня лишь напоминание о недавнем прошлом прибалтийской столицы атомщиков. После остановки Игналинской АЭС жизнь города изменилась. Большинство энергетиков лишилось работы. Многие и вовсе покинули бывший атом-град.

В лучшие, как говорят здесь, времена на станции работало пять тысяч человек. Сегодня – не более двух тысяч. Уровень безработицы в регионе – один из самых высоких в Литве.

Борис Ларионов, житель Висагинаса, бывший работник Игналинской АЭС:

Считай, почти в два раза уменьшилось количество населения. Люди уезжают. Молодежь особенно. И не из-за того, что они не патриотичны, а просто работы нет.

Анатолий Покидышев, житель Висагинаса, ветеран атомной энергетики, бывший начальных электроцеха Игналинской АЭС:

С нашей станции, конечно, некоторые хорошие специалисты переехали работать на Белорусскую атомную станцию.

Между тем, Игналинская АЭС еще десятилетие назад считалась мощнейшей в мире. Местные называли станцию кормилицей. Судите сами. Два атомных реактора производили более 70% электроэнергии, потребляемой по Литве. Страна была экспортером, но энергетическая независимость осталась в прошлом.

Владимир Кузнецов, житель Висагинаса, бывший заместитель начальника реакторного цеха Игналинской АЭС, заместитель председателя Общественного совета по энергетике и экологии при Висагинском самоуправлении:

Была дешевая электроэнергия, было дешевое тепло. В 2010 году цена на тепло и горячую воду увеличилась в 4 раза.

Осознав ошибку, Литва планировала атомную перезагрузку. Но проект новой Висагинской станции по финансовым причинам забуксовал. А теперь стройка у нас, у соседей, не дает покоя официальному Вильнюсу.

Владимир Кузнецов:

Это политическая борьба. И не более того. Опасаться нового реактора нет оснований.

Владимир Фомин:

Народ в Литве очень хороший, доброжелательный. Но политики делают свое дело. С соседями надо дружить, а дружат через океан. Парадоксы.

От Островецкой АЭС до Вильнюса 50 километров. И это главный аргумент литовских чиновников. При этом от Игналины до белорусской границы всего 4 километра.

Борис Ларионов:

По Беларуси, насколько я знаю, МАГАТЭ никаких претензий не имеет. Белорусская АЭС для Беларуси – это неизбежность. Если Беларусь хочет развиваться – это самый правильный выбор.

В том, что БелАЭС может быть полезна и Литве, уверены жители Висагинаса. Для этого даже есть инфраструктура.

Владимир Кузнецов:

Если исходить из соображений лучше сделать жизнь для народа Литвы, то, конечно, надо покупать, искать самую дешевую электроэнергию. Теперь заявляют, что электричество будет грязное с Белорусской АЭС. Электроны принесут радиацию. Но это ж это чушь. Но как же электроны бегали с Игналинской? Кто в это может поверить? Сами себя пугают?

Владимир Фомин:

Мое мнение, что в Беларуси будет построена самая безопасная, самая экономическая, самая выгодная как для Беларуси, так и для людей, которые будут там работать. Это будет одна из кормилиц Беларуси. Мне приятно, что белорусы дошли до атомной станции. Молодцы!

Бывшая столица атомщиков с каждым годом все более походит на город-призрак. Здесь не до политических интриг. Ведь от дела их жизни остался лишь вид из окна.