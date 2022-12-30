Беларусь и Казахстан вышли на допандемийный уровень товарооборота

Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 10%. Странам удалось восстановить допандемийный уровень взаимной торговли и подняться выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 месяцев 2022 года оборот товаров составил почти 800 миллионов долларов. Рассматривается вопрос реализации новых совместных проектов в агропромышленном комплексе, строительной сфере, стройиндустрии, промышленности и других отраслях.

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