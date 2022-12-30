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Беларусь и Казахстан вышли на допандемийный уровень товарооборота

30 декабря 2022 15:13
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Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 10%. Странам удалось восстановить допандемийный уровень взаимной торговли и подняться выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Казахстан вышли на допандемийный уровень товарооборота-1

За 10 месяцев 2022 года оборот товаров составил почти 800 миллионов долларов. Рассматривается вопрос реализации новых совместных проектов в агропромышленном комплексе, строительной сфере, стройиндустрии, промышленности и других отраслях.

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# Беларусь-Казахстан # Экономика # Фотофакт

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