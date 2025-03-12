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Песков пока не стал называть имена всех собеседников из США по Украине

12 марта 2025 11:32
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В Кремле предпочли не оглашать список представителей США, с которыми в планах контакты в ближайшие дни, пишет ТАСС.

Песков пока не стал называть имена всех собеседников из США по Украине-1

Фото: Pinterest

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщат Москве результаты переговоров Киева и Вашингтона в Джидде.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с кем еще из представителей Штатов Москва будет контактировать в ближайшие дни будет объявляться по мере осуществления переговоров.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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