Реконструкция стадиона «Динамо»: в 2016 году планируется освоить около 600 млрд. рублей

Новости Беларуси. Около 600 млрд. белорусских рублей планируется освоить на реконструкцию минского стадиона «Динамо» в этом году. В целом же стоимость проекта - 150 млн. евро. Сейчас строители работают над конструкциями трибун и фундаментов.

Комплекс станет многофункциональным. Помимофутбольных матчей, здесь смогутпроводить соревнования международного уровня по легкой атлетике.

На обновленном стадионе количество зрительских мест уменьшится до 20 тысяч, но следить за соревнованиями будет комфортнее. 70% из мест будут под навесом. Первых приверженцев здорового образа жизни «Динамо» встретит в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.