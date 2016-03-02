Национальную платформу бизнеса представили 2 марта в Минске на XVII Ассамблее деловых кругов Беларуси

Новости Беларуси. Национальную платформу бизнеса представили 2 марта в Минске. Это своеобразная дорожная карта по улучшению бизнес-климата страны. В частности, речь идет о партнерстве предпринимателей и государства, добросовестной конкуренции, развитии производств и создании новых рабочих мест. В центре внимания также антимонопольная политика и стратегия выхода на новые внешние рынки.

«Вызов кризису». Под такой мотивирующей фразой прошла XVII Ассамблея деловых кругов Беларуси. Как оказалось, видение основных опасностей для экономики, а также путей их преодоления для бизнеса и власти во многим сходятся. Совпадение есть, например, и в понимании того, что стоимость товаров надо удешевлять. И в том, что на зарубежные рынки со своими товарами выходить активнее.

Владимир Карягин, председатель президиума «Республиканской конфедерации предпринимательства»:

Мы хотим понять нашу роль в привлечении инвестиций на территорию нашей стране и, конечно, в развитии экспорта. Намечается несколько очень интересных экспортных программ, которые инициирует сам бизнес. Причем руку помощи нам протягивают и крупные бизнесмены, как их называют, олигархи белорусского происхождения, которые живут сегодня в России, в других странах. Нам необходим выход к морям, у нас нет портов. Сюда приехали представители балтийских портов, которые предлагают серьезные программы развития, чтобы Беларусь имела более серьезный коридор выхода к Балтийскому морю.

В Министерстве иностранных дел подготовлен проект указа о либерализации визового режима для деловых кругов. То есть общаться с зарубежными партнерами станет проще. Кроме того, МИД предлагает бизнесменам создать рабочую группу по развитию экспорта.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

У нас в стране насчитывается более 22 тысяч субъектов хозяйствования. Но только 8800 субъектов хозяйствования принимают участие в экспортной деятельности. Здесь непочатый край работы. То есть две трети субъектов хозяйствования остаются за бортом внешнеэкономической деятельности. Наша задача – привлечь их к этому. Мы договорились подготовить совместную программу деятельности с Ассоциацией предпринимателей. И, более того, мы договорились при Министерстве иностранных дел создать рабочую группу, которая оперативно отслеживала бы какие-то проблемные моменты в нашем диалоге и вырабатывала бы соответствующие решения, в том числе в контексте наращивания нашего экспортного потенциала.

Предложения деловых кругов оформлены отдельным документом – Национальная платформа бизнеса. В нем не только злободневные вопросы для предпринимателей, но и предложения о формах взаимодействия бизнеса и государства для пользы всего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, конечно, важно быть услышанными. Об этом 2 марта тоже говорили деловые круги.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Что касается диалога, на мой взгляд, диалога вполне хватает. И вы видите по индивидуальным предпринимателям, что два раза в неделю сбирается рабочая группа, созданная моим приказом, где только три или четыре чиновника, где-то 12 человек – от бизнеса. И идет конструктивный разговор.

Если говорить о резервах для белорусской экономики, то здесь тоже много совпадений в их видении. Это и предложения в антимонопольной практике, принципах конкуренции или честной приватизации. Осталось только договориться как именно. Министр торговли в своем выступлении заметил, что львиная доля торговли в стране – это частные предприятия. И этот большой процент говорит о многим.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Я сегодня узнал, что гимном столичного Союза предпринимателей является «Полонез Огинского». Хочу выразить надежду, что этот гимн, который называется «Прощание с родиной», будет в будущем звучать оптимистичнее и настраивать нас на работу на родине и для родины. Спасибо.