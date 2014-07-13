Банковские карты. Как защитить себя от мошенников и что делать, если у вас пропал «пластик»?

Новости Беларуси. Расследование программы «Неделя», на которое нас подтолкнула весьма необычная ситуация. В ней оказался клиент одного из коммерческих банков. После покупки в гипермаркете ему позвонили из финансового учреждения и посоветовали заблокировать счет, поскольку его карта, говоря профессиональным финансовым языком, оказалась «скомпрометирована». Это значит, кассир магазина в момент расчета сделал копию данных. А значит, возможно, мог иметь и доступ к деньгам клиента.

Как выяснилось позже, эта ситуация отнюдь не уникальна. Так так ли безопасен пластик? И как, рассчитываясь по безналу, не остаться с носом?

Не ищут пожарные, но ищет милиция и 20-летний минский студент человека, который обналичивает у банкомата заработанные студентом Александром 560 евро. Пин-код злоумышленник узнал по бумажке, которая была в кошельке вместе с карточкой. Опознавших его оставшийся без денег студент просит позвонить в милицию.

А вот с платежной картой другого Александра, пожелавшего остаться неизвестным, на неделе произошел совсем уж удивительный случай.

Александр:

В одно прекрасное утро позвонили из банка, в котором я обслуживаюсь, и сказали, что моя карточка скомпрометирована, что кассир в этом магазине записал пин-код, записал номер карточки и может использовать ее в личных целях. Деньги не пропали.

То есть автоматическая система безопасности зафиксировала, что карточкой Александра провели, по всей видимости, по устройству, которое используется для незаконного копирования данных.

Александр:

На моей памяти это вообще первый случай, удивительный, какой-то глупый, потому что современными методами можно все легко вычислить: кто украл, когда.

Вот до чего дошел прогресс, говорят банкиры. Электронная система безопасности автоматически распознает действия преступников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Косач, руководитель по информационным технологиям и электронному бизнесу коммерческого банка:

К нам информация приходит либо от международных платежных систем, либо от банков. В Беларуси, если сравнивать с мировым опытом, в настоящее время достаточно редки случаи компрометации. Эти случаи очень часты в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, были случаи, связанные с Южной Европой, Словакией, Словенией, Италией. Это возможно везде.

Александр, скорее всего, мог стать жертвой скимминга. Это когда через спецусройство преступник делает дубликат карточки. Сейчас сработала международная система безопасности, но и белорусские правоохранители здесь на высоких позициях.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Раскрываемость данного вида преступления у нас стопроцентная. Сотрудниками подразделения «К» задержаны все преступные группы, которые действовали на территории Республики Беларусь. Из крупных задержаний по прошлому году: это задержание 7 граждан Молдовы. Причиненный ущерб – свыше 1 млрд рублей. Буквально в феврале этого года в Витебске непосредственно в момент установки считывающего устройства на банкомат оперативники задержали двоих граждан России.

По статистике, именно за границей чаще всего белорусы сталкиваются с проблемами увода денег с пластиковых карт. Первое, что необходимо сделать в случае кражи карточки или неожиданного списания с нее денег, заблокировать.

Елена Пристром, начальник ЦБУ коммерческого банка:

В первую очередь позвонить в банк свой и заблокировать карту. Максимально быстро. На карте всегда есть номер банка. Но если карту украли, его может уже и не быть. Поэтому на всякий случай иметь записанный номер телефона. Это колл-центр, который работает круглосуточно. Мгновенно карта будет заблокирована. Если вы это сделали, то как минимум те средства, которые находятся на карте, будут защищены. В последующем, когда вы вернетесь из-за границы или просто появитесь в банке, надо будет официально оформить заявление. И если вдруг были совершены какие-то мошеннические действия, естественно, заявление на опротестование этих операций.

В зарубежной поездке надо иметь запасной план на случай, если украдут все. В том числе и телефон.

Дизайнера Наталью Поткину, как только она прилетела в столицу Испании, ограбили прямо в центре. Конечно, забрали и карточки. А в полиции дали номер международной службы обслуживания.

Наталья Поткина, дизайнер:

Я думала, что все просто, но оказалось не так. Я где-то час слушала музыку, мне там каждые полчаса говорили, что все операторы заняты и дальше продолжали мне давать слушать музыку. Потом, когда я начала разговаривать с оператором, оказалось, что он не говорит по-английски. Закончилось все тем, что мне сказали, что меня не понимают и не могут заблокировать карточку. В общем, я потратила на все это 4 часа, сидя на бетонном полу с телефоном. Заблокировать карточку я смогла только на следующий день, когда дозвонилась в Минск.

У грабителей было время, чтобы снять все деньги. И по возвращении домой Наталью ждал еще один удар.

Наталья Поткина, дизайнер:

8 снятий было с карточки, все деньги пропали. Около 1,5 тысячи евро было на карточке. Мне объяснили, что сам банк ответственности за мои снятия не несет. Единственное, чем он может мне помочь, это подать самостоятельно, но от моего имени в международное какое-то общество борьбы с такой преступностью для того, чтобы они рассмотрели мои прошения и постарались выявить этих воров. Прошение на каждое снятие должно быть. И оно стоит 15 евро. То есть мне надо заплатить 8 раз по 15 евро за каждое прошение. И в течение 45 дней мне обещали дать ответ, могут мне помочь вернуть мои деньги или нет.

В итоге деньги Наталья так и не вернула. Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты советуют внимательно читать договор, который подписываете, не стесняться задавать вопросы и иметь четкое представление о действиях в случае грабежа или потери карты.

Людмила Стефанович, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Карточки более безопасны. Но при этом карточки – это безналичный расчет. Но мы понимаем, что с увеличением безналичных расчетов будут увеличиваться и мошеннические операции. Сам факт велел такому быть. Но при этом человеку надо всегда помнить, принимать элементарные меры безопасности: карточку не передавать в чужие руки, пин-код не записывать и не класть в кошелек вместе с карточкой. Если вы набираете пин-код на терминале, старайтесь, чтобы за вашей спиной никто не смотрел на этот пин-код, прикрывайте рукой, сумочкой, кошельком. Это не стыдно.

Елена Пристром, начальник ЦБУ коммерческого банка:

Когда вы подписываете контракт на получение карты, вы принимаете на себя ответственность за правила пользования этой картой.

Андрей Косач, руководитель по информационным технологиям и электронному бизнесу коммерческого банка:

К карточке нужно относимся как к ключу от сейфа.

Александр Сотников, директор компании по обеспечению работы внутренней платежной системы Беларуси:

С картами в международной платежной системе все несколько сложнее. Благодаря Национальному банку Республики Беларусь мы, можно сказать, на законодательном уровне ввели принцип нулевой ответственности, когда банки обязаны возвращать такого рода средства. Но тем не менее в любом случае этот процесс очень неприятный для держателей карты.

Действительно, если банки, каждый по отдельности, стараются обезопасить свои карточки, то частью экономической безопасности всего государства является внутренняя система таких расчетов. Если в магазине отказывает карта крупной международной платежной системы, можно достать ее дубликат, завязанный на Беларусь.

Александр Сотников, директор компании по обеспечению работы внутренней платежной системы Беларуси:

Вы знаете ситуацию, которая имеет место быть в Российской Федерации, связанную с теми ограничениями, которые международные платежные системы ввели по отношению к российским банкам. В виду отсутствия аналогичной локальной платежной системы в Российской Федерации у них достаточно серьезные проблемы. В Республике Беларусь такой проблемы нет. Такая платежная система есть. От технических сбоев на данном этапе развития не застрахован никто. У кого-то они бывают реже, у кого-то бывают чаще. Но несколько лет назад в обеих международных платежных системах были такого рода системные сбои, которые приводили к достаточно серьезным неудобства держателям карточек международных платежных систем.

Конечно, злоумышленники знают множество самых неожиданных способов опустошить вашу пластиковую карту.

На самом деле, чтобы пользоваться деньгами с чужой карточки, необязательно ее красть. Достаточно переписать на бумажку все данные с нее. Всего 4 строчки: номер карточки, имя, фамилия владельца (Вася Пупкин), срок окончания действия и севели-код. После этого карточка останется в кармане у Васи Пупкина, но злоумышленник сможет совершать покупки, например, в Интернете. Все очень просто.

Чтобы избежать этого, нужно обязательно подключить СМС-оповещение на мобильный телефон о каждой проводимой операции по карточке. Сообщения приходят мгновенно.

И главное правило – пластиковая карточка не должна «гулять» по рукам и попадать в поле зрения чужих глаз.

Людмила Стефанович, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Физические лица, может, сами неправильные действия какие-то совершают и обращаются потом с тем, что у них карточка попала под мошеннические операции. Обращаются, банк проводит расследование, определяет чья вина. И если видит, что клиент не виноват ни в чем, банк возвращает деньги.

Елена Пристром, начальник ЦБУ коммерческого банка:

Если в данном случае все факты в пользу того, что вы сохраняли конфиденциальность. Бывали случаи, когда клиент не успел забрать карточку из банкомата, а с его счета списались деньги. Мы проводили расследование, поднимали видеозаписи и наблюдали, кто это сделал. Выходили на человека, добивались правды, человек возвращал деньги. Были и такие. То есть на сегодняшний день банки стараются максимально снизить опасность мошенничества, риски мошенничества. И если соблюдать эти правила, практически вы защищены.