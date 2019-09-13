Банки смогут присылать ПИН-коды к новым карточкам СМС-кой

Новости Беларуси. Помните, когда вы получали банковскую карточку, вам давали такой бумажный конвертик с указанием ПИНа? Времена меняются, а с ними уходят в прошлое бумажные носители информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковский процессинговый центр реализовал сервис, который обеспечивает вычисление ПИН-кода и его доставку держателю карточки с помощью SMS. Банки теперь смогут оптимизировать бизнес-процессы по выдаче карточек и ПИН-конвертов и сократить операционные расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением и выдачей бумажного конверта с ПИН-кодом.