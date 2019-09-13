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Новости экономики за 13.09.2019

13 сентября 2019 16:43
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Новости Беларуси. Готов ли немецкий бизнес к сотрудничеству с индустриальным парком «Великий камень»? Как изменится носитель ПИН-кода банковской карты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ В МОНГОЛИИ

Диабетический шоколад, карьерные самосвалы и последние научные разработки в области медицины привезли белорусы в Монголию. Там проходит международная выставка.

Новости экономики за 13.09.2019-1

Переговоры между участниками национальной экспозиции и представителями более 60 монгольских предприятий прошли в рамках белорусско-монгольского бизнес-форума. За полгода товарооборот между странами составил 27 миллионов долларов, уже значительно превысив объем экспорта за весь 2018 год. Беларусь экспортирует в Монголию карьерные самосвалы, строительную технику, запчасти, молочку и лекарства.

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ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ НЕМЕЦКОМУ БИЗНЕСУ

Возможности индустриального парка «Великий камень» презентовали немецкому бизнесу. Особый интерес вызвала информация о формирующемся кластере автокомпонентов. В «Великом камне» уже реализуются проекты по производству суперконденсаторов, дизельных двигателей, коробок передач, устройств наземной навигации.

Новости экономики за 13.09.2019-4

Такая продукция востребована производителями как традиционных видов автомобилей и техники, так и новых электромашин и беспилотного транспорта. Аналогичные встречи в 2019 году состоялись в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Риме, Лондоне, Женеве. По факту растет осведомленность в Европе о возможностях парка и, соответственно, число европейских резидентов.

БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНЫХ СТРАН

Беларусь улучшила свои показатели в рейтинге экономически свободных стран: 99 место (в 2018 году было 123-е). Из 10 баллов страна набрала 6,64.

Новости экономики за 13.09.2019-7

Рейтинг составляют на основе анализа 42 показателей. На место страны в списке влияет правовая система и защита прав собственности, доступ к надежной валюте, свобода торговли на международном рынке, регулирование труда, бизнеса и кредитования.

Банки будут присылать ПИН-коды к новым карточкам СМС-кой

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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Банки смогут присылать ПИН-коды к новым карточкам СМС-кой
13 сентября 2019 16:42

Банки смогут присылать ПИН-коды к новым карточкам СМС-кой

В Беларуси хотят внедрить кэшаут в магазинах
12 сентября 2019 16:01

В Беларуси хотят внедрить кэшаут в магазинах

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12 сентября 2019 16:00

«Шанс есть»: Дмитрий Мирончик об открытии магазинов шведского бренда в регионах Беларуси