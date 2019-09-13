Новости экономики за 13.09.2019

Новости Беларуси. Готов ли немецкий бизнес к сотрудничеству с индустриальным парком «Великий камень»? Как изменится носитель ПИН-кода банковской карты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ В МОНГОЛИИ Диабетический шоколад, карьерные самосвалы и последние научные разработки в области медицины привезли белорусы в Монголию. Там проходит международная выставка.

Переговоры между участниками национальной экспозиции и представителями более 60 монгольских предприятий прошли в рамках белорусско-монгольского бизнес-форума. За полгода товарооборот между странами составил 27 миллионов долларов, уже значительно превысив объем экспорта за весь 2018 год. Беларусь экспортирует в Монголию карьерные самосвалы, строительную технику, запчасти, молочку и лекарства. Беларусь безвозмездно предоставит Венесуэле лекарства ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ НЕМЕЦКОМУ БИЗНЕСУ Возможности индустриального парка «Великий камень» презентовали немецкому бизнесу. Особый интерес вызвала информация о формирующемся кластере автокомпонентов. В «Великом камне» уже реализуются проекты по производству суперконденсаторов, дизельных двигателей, коробок передач, устройств наземной навигации.

Такая продукция востребована производителями как традиционных видов автомобилей и техники, так и новых электромашин и беспилотного транспорта. Аналогичные встречи в 2019 году состоялись в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Риме, Лондоне, Женеве. По факту растет осведомленность в Европе о возможностях парка и, соответственно, число европейских резидентов. БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНЫХ СТРАН Беларусь улучшила свои показатели в рейтинге экономически свободных стран: 99 место (в 2018 году было 123-е). Из 10 баллов страна набрала 6,64.