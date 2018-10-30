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Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму

30 октября 2018 09:25
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Новости Беларуси. Отгрузили более 10 тысяч тонн. Производство новых профилей освоено по требованиям американского стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму-1

Чтобы выполнить запрос, специалисты БМЗ разработали таблицы калибровки, подобрали оптимальный химический состав стали. БМЗ активно прорабатывает рынок Латинской Америки. Так, заводом получено три сертификата соответствия на поставку арматуры в Колумбию, уже заключены первые контракты.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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