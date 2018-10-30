Белорусский металлургический завод отправил первые партии арматуры в Панаму

Новости Беларуси. Отгрузили более 10 тысяч тонн. Производство новых профилей освоено по требованиям американского стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выполнить запрос, специалисты БМЗ разработали таблицы калибровки, подобрали оптимальный химический состав стали. БМЗ активно прорабатывает рынок Латинской Америки. Так, заводом получено три сертификата соответствия на поставку арматуры в Колумбию, уже заключены первые контракты.