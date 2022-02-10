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Банки Беларуси смягчат условия по кредитам для бизнеса

10 февраля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Банки готовы улучшить условия кредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Это следует из мониторинга условий банковского кредитования, опубликованного Нацбанком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Банки Беларуси смягчат условия по кредитам для бизнеса-1

При этом финансовые учреждения предполагают, что снизится спрос на кредиты в иностранной валюте у представителей крупного бизнеса. Спрос же у категории малого и среднего бизнеса останется прежним. В 2021 году банки выдали субъектам хозяйствования займов на без малого 93 миллиарда рублей, что превысило объем выдачи в 2020 году на 12 %. Регулятор не исключает, что по мере замедления инфляции и при отсутствии новых шоков в экономике процентные ставки на кредитно-депозитном рынке начнут постепенно снижаться. 

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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