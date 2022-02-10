Новости экономики за 10.02.2022

С деловым обзором дня в программе «Новости 24 часа» на СТВ наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Будут ли строить в стране новые дороги, как электронный документооборот упростит процедуру выплаты пенсий в странах ЕАЭС и какие прогнозы по процентным ставкам на кредитно-депозитном рынке озвучили в Нацбанке?

Экспорт пенсии в странах ЕАЭС станет доступен по электронной заявке – читайте здесь .

Новые дороги в стране больше строить не будут, сосредоточатся на ремонте старых. Механизм развития дорожных сетей прописан в государственной программе «Дороги Беларуси» до 2025 года. Ее главная особенность – уход от нового строительства и сосредоточение основных сил на ремонте покрытий. Исключением станет строительство дорог обхода вокруг крупных городов, чтобы снять транзитную нагрузку. В настоящее время обводные трассы строят в обход Могилева и Мира. До 2025 года отремонтируют 509 километров республиканских дорог.

НОВЫЕ ДОРОГИ В БЕЛАРУСИ БОЛЬШЕ СТРОИТЬ НЕ БУДУТ

Банки Беларуси смягчат условия по кредитам для бизнеса – читайте здесь .

В январе страны Евросоюза приобрели рекордный в истории объем сжиженного газа – 11 миллиардов кубометров. Совокупный объем закупок с августа 2021 года по февраль 2022-го вырос в шесть раз и на пиках превышал 300 миллионов кубометров в сутки. При этом ряд стран увеличил закупки кратно: Франция – в четыре раза, Великобритания – втрое. Эксперты центра энергетики «Сколково» прогнозируют, что к 2025 году предложение СПГ в мире увеличится и рынок столкнется с избытком ресурса.

НА АУКЦИОНЕ SOTHEBY’S ПРОДАН САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ «ЭНИГМА»

На аукционе Sotheby’s продан самый большой в мире черный алмаз «Энигма». Анонимный покупатель заплатил за него более 4 миллионов долларов в криптовалюте. Драгоценный камень весит 555 карата. Вероятным покупателем называют криптобизнесмена Ричарда Харта. После аукциона он выложил в Twitter видеообращение, в котором назвал себя новым владельцем алмаза.

«Энигму» выставили на аукцион впервые за 20 лет. Все это время камень принадлежал одному человеку.