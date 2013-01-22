Банки Беларуси с 22 января должны указывать полную процентную ставку, которая будет отражать стоимость кредита

Новости Беларуси. Реальная стоимость заемных денег. Банки с 22 января должны указывать полную процентную ставку, которая будет отражать стоимость кредита. Это предусмотрено обновленным Банковским кодексом. Таким образом исчезнут комиссионные и иные платежи, которые клиенты выплачивали по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам банкиров, реальная стоимость заемных денег из-за этого не изменится – процентные ставки просто выйдут из тени. Тем не менее некоторые участники рынка ожидают, что на первых порах это может сказаться на объемах потребительского кредитования. Ведь ранее у кредитополучателей могла складываться иллюзия дешевых кредитов из-за рекламных кампаний, в которых банки использовали лишь номинальную процентную ставку.

Отныне Нацбанк грозит серьезными санкциями для банков за попытки скрыть комиссионные платежи.

За кредитом в банк Виталий Мамочкин ходил ни один раз. Покупка автомобиля, бытовой техники, другие потребительские нужды. Но каждый последующий раз искал новый банк. Чтобы условия предоставления денег были более понятны сразу, а не потом, когда приходить время платить по счетам.

Виталий Мамочкин:

Приходилось сталкиваться с кредитами на потребительские нужды и иногда, когда была реклама и говорили об одних процентах, а когда фактически шло подписание договора, выходила совершенно иная сумма. Если бы я знал раньше, то уже задумался, брать или не брать.

До сегодняшнего дня предоставляющие кредиты банки, помимо основных выплат по процентам, могли брать еще и дополнительные платежи. О них заемщик узнавал иногда уже после заключения договора. Мелким шрифтом в нем могла прописываться ежемесячная комиссия. Скажем, 1 или 2% от общей суммы. Кажется, мелочь.

Однако если брать кредит на длительный срок, то переплата может оказаться неприятно и невероятно высокой. В одних случаях сотрудники банков как бы «забывали» обратить внимание клиента на важное условие договора, в других, прописывая его микроскопическим шрифтом. Теперь же банк обязан раскрыть все свои финансовые уловки - все проценты и выплаты должны быть включены в ставку по кредиту. За попытки замаскировать комиссию под страховые выплаты, абонентскую плату или некие иные платежи Нацбанк грозит серьезными санкциями.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Я вполне допускаю, что маркетинговые службы банков примут те или иные ходы. Знаете, здесь можно обмануть себя либо нас в очень коротком периоде, но последствия, в том числе репутационные риски, я думаю, слишком велики. Здесь у нас достаточно широкие инструментарии: от проведения профилактических бесед до лишения лицензионных полномочий, в зависимости от тяжести преступлений. У нас широкое поле. И те, кто не понимает слова, тот получает по голове. Говорю прямым текстом.

Правда, кредитов, которые были выданы до 22 января этого года, эти изменения не коснутся. Для остальных - процедура получения денег у банка в долг станет более прозрачной. Клиент даже при минимальном уровне финансовой грамотности сможет реально прикинуть - по плечу ли ему платить проценты по предлагаемому графику или нет?

Специалисты уже прогнозируют возможный рост ставок по, так называемым, «быстрым кредитам». Но реальная стоимость заемных денег из-за этого не изменится. Просто процентные ставки со всеми доплатами выйдут из тени. Хотя в этом году кредиты могут подешеветь с понижением ставки рефинансирования. Если за 2012 год она упала на 15 пунктов до 30%, то в этом у Нацбанка есть планы сократить ее еще вдвое.

Николай Лузгин, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики к концу года прогнозируется, что ставка рефинансирования будет 13-15%.

Но конечно, отдельные банки все равно будут искать лазейки для работы в новых условиях, чтобы заемщик как бы невзначай, но оставил чуть больше. Противостоять изобретению таких приемов может поспособствовать и программа повышения финансовой грамотности населения. Нацбанк утвердил ее совместно с Правительством. Это большой план действий вплоть до 2018 года.