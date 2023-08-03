Банк развития увеличил финансирование бизнеса в Беларуси

Новости Беларуси. Банк развития увеличил финансирование бизнеса. За полгода на развитие инвестиционных проектов банком направлено почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем выдачи кредитов на инвестиционные цели почти в два раза превысил показатель аналогичного периода 2022 года. Портфель кредитов на инвестиционные цели вырос до 6,5 миллиарда рублей. Поддержка отечественного экспорта стоила банку в первом полугодии 1,5 миллиарда рублей. Финансовая поддержка малых и средних предприятий обошлась в 170 миллионов рублей. На эти деньги профинансировано 537 проектов.