Новости Беларуси. Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для этого подготовлен новый кредитный продукт.

Его условия предусматривают оказание финансовой поддержки малым и средним предприятиям, которые заняты производством защитных костюмов, масок, перчаток, очков, респираторов, антисептиков, халатов и прочих средств и оборудования, потребность в которых резко возросла в последнее время.

Получить помощь могут и другие компании, чья деятельность направлена на борьбу с распространением эпидемии. Проценты по кредиту составляют половину ставки рефинансирования Нацбанка плюс 2,5 пункта, то есть 6,88 % годовых. Получить его можно в банках-партнерах и лизинговых организациях, участвующих в программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.