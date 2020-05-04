Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей

Новости Беларуси. Объединить усилия и максимально облегчить выход из пандемии и кризиса после нее – такая задача стоит перед всеми участниками Контактной группы Движения неприсоединения. Внеочередное заседание прошло 4 мая в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 40 стран участвуют в этом саммите. К нему присоединились главы государств и правительств, генеральный секретарь и глава Генассамблеи ООН, гендиректор ВОЗ и высший представитель Евросоюза. Нашу страну по поручению Президента представлял премьер-министр Сергей Румас. Беларусь всегда внимательно относится к участию в любых международных форматах, в первую очередь рассматривая это как хорошую возможность обменяться наработанным опытом.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда. Нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией COVID-19 привела к разрыву наработанных кооперационных связей и устоявшихся цепочек поставок, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.