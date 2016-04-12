Более 200 новых кафе и заправок - придорожный сервис и схему его развития обсудили в правительстве

Новости Беларуси. Развитие придорожного сервиса в Беларуси. Эта тема сегодня стала главной на встрече в правительстве.

Географическое положение страны, расположенной на пересечении международных транспортных потоков, обязывает Беларусь придерживаться высоких стандартов в сфере услуг. Будь то гостиницы, пункты питания вдоль дорог или автозаправочные станции.

Создание условий для получения необходимых услуг придорожного сервиса — такая задача стоит сегодня перед транспортниками.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важнейшей задачей является создание для автомобильных перевозчиков и других пользователей дорог условий для получения необходимого комплекса сопутствующих услуг. Доступные и качественные услуги придорожного сервиса, гостиниц, станций технического обслуживания, автозаправочных станций, пунктов питания, торговли и других объектов – это не только экономическая составляющая (экспорт услуг), но и имидж страны.

Уже разработана генеральная схема развития придорожного сервиса до 2020 года. Она охватывает все регионы Беларуси. Главное внимание — республиканским дорогам. Если же говорить о дорожной инфраструктуре — то это более 1700 объектов: многочисленные АЗС, гостиницы, автомойки, пункты торговли и общественного питания. Плюс около сотни новых точек, которые в эти дни активно строятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Главная задача этой генеральной схемы – это выполнение поручений, которые были даны Президентом. Чтобы это не были земли сельскохозяйственного назначения, чтобы мы придорожный сервис размещали ближе к населенным пунктам – это более экономически выгодно и дает соответствующее развитие этим населенным пунктам. Все аспекты учитывает эта генеральная схема.