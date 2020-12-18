Австрийское предприятие построят в Свислочском районе. Когда и что это будет?

Новости Беларуси. Австрийский инвестор построит современное деревообрабатывающее предприятие на базе свободной экономической зоны «Гродноинвест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализует инвестиционный проект дочерняя компания одного из ведущих производителей в сфере деревообработки в Европе. Завершить строительство планируется в 2022 году. Сумма инвестиций – около 84 миллионов долларов. В планах перерабатывать до 500 тысяч кубометров хвойных пород в год. Основное внимание будет сфокусировано на безотходном производстве и создании пеллет. Успешная реализация проекта станет хорошим примером для других инвесторов.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Успешная реализация данного проекта поспособствует тому, что в том числе у данного инвестора возникнет желание (предварительно мы эту тему проговаривали) построить еще одну, можно так сказать, вторую очередь данного предприятия. Второе преимущество – это налоговые поступления, которые увеличатся в бюджет нашего района.