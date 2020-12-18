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Австрийское предприятие построят в Свислочском районе. Когда и что это будет?

18 декабря 2020 17:28
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Новости Беларуси. Австрийский инвестор построит современное деревообрабатывающее предприятие на базе свободной экономической зоны «Гродноинвест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализует инвестиционный проект дочерняя компания одного из ведущих производителей в сфере деревообработки в Европе. Завершить строительство планируется в 2022 году. Сумма инвестиций – около 84 миллионов долларов. В планах перерабатывать до 500 тысяч кубометров хвойных пород в год. Основное внимание будет сфокусировано на безотходном производстве и создании пеллет. Успешная реализация проекта станет хорошим примером для других инвесторов.

Австрийское предприятие построят в Свислочском районе. Когда и что это будет?-1

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Успешная реализация данного проекта поспособствует тому, что в том числе у данного инвестора возникнет желание (предварительно мы эту тему проговаривали) построить еще одну, можно так сказать, вторую очередь данного предприятия. Второе преимущество – это налоговые поступления, которые увеличатся в бюджет нашего района.

Австрийское предприятие построят в Свислочском районе. Когда и что это будет?-4

Юрген Бергнер, член правления компании (Австрия):
Для реализации своего проекта мы выбрали Беларусь и, в частности, Свислочский район не случайно. Нас вполне устраивают условия ведения бизнеса в вашей свободной экономической зоне. Рядом находятся два крупных города, Гродно и Волковыск, а значит, не будет проблем с рабочей силой. И здесь идеальная логистика: в Свислочи хорошее железнодорожное сообщение, есть даже узкая европейская колея.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Версоцкий # Наталья Надольская # Фотофакт

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