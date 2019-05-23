Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

Новости Беларуси. Беларусь для Казахстана важный партнер. Что касается дисбаланса в торговле, то уже идет работа по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь для Казахстана важный партнер. Что касается дисбаланса в торговле, то уже идет работа по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Казахстан готов предложить Беларуси нелегированную сталь, металлической лом, цветные металлы. В перспективе есть и более глобальные проекты. Это касается как поставок нефти, так и организации совместных сборочных производств.
Беларусь заинтересована продолжить переговоры по поставкам нефти из Казахстана
Кстати, в Казахстане действуют уже 8 таких предприятий. Наша техника пользуется спросом, а такой способ кооперации предлагают расширить.
Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:
Надо смотреть дальше, весь Центрально-Азиатский регион взять – это 75, скоро будет 80 миллионов населения.
Надо продумать какие-то крупные инновационные проекты. Не только в Казахстане, но и вообще в Средней Азии мы нуждаемся в мини-тракторах. Это вопрос к нашим инженерам, инновационщикам. У Казахстана есть 70 миллиардов долларов в нефтяном фонде, в Беларуси – мощный производственно-технический опыт. Перспективы очень большие для сотрудничества.
Ожидается, что Президент Беларуси посетит Казахстан с официальным визитом во втором полугодии.