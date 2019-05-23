Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

Новости Беларуси. Беларусь для Казахстана важный партнер. Что касается дисбаланса в торговле, то уже идет работа по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан готов предложить Беларуси нелегированную сталь, металлической лом, цветные металлы. В перспективе есть и более глобальные проекты. Это касается как поставок нефти, так и организации совместных сборочных производств.

Беларусь заинтересована продолжить переговоры по поставкам нефти из Казахстана

Кстати, в Казахстане действуют уже 8 таких предприятий. Наша техника пользуется спросом, а такой способ кооперации предлагают расширить.