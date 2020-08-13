Андрей Рыбаков: какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать порядка 16,5 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать порядка 16,5 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Во втором полугодии мы переработаем на 3 миллиона тонн нефти больше, чем в первом. Это даже на 1 миллион тонн нефти больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить про загрузку, она абсолютно стабильна, какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует.
Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса
Мы видим и просматриваем поставки нефти до конца года, при этом продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти. Анонсировалась и уже сегодня приходит первая партия железнодорожной нефти американской нового сорта. Будем ее также перерабатывать, изучать, смотреть все преимущества, недостатки. Такая работа будет продолжаться каждый месяц.
Одним из пунктов повестки совещания стал вопрос поставок нефти на 2021 год. Переговоры ведутся как с российскими партнерами, так и с компаниями ряда других стран. Кроме того, как отметил председатель «Белнефтехима», никаких форс-мажорных обстоятельств не складывается. Внутренний рынок обеспечен сырьем в полном объеме.