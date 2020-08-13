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Андрей Рыбаков: какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует

13 августа 2020 11:17
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Новости Беларуси. Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать порядка 16,5 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рыбаков: какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует-1

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Во втором полугодии мы переработаем на 3 миллиона тонн нефти больше, чем в первом. Это даже на 1 миллион тонн нефти больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить про загрузку, она абсолютно стабильна, какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует.  

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Мы видим и просматриваем поставки нефти до конца года, при этом продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти. Анонсировалась и уже сегодня приходит первая партия железнодорожной нефти американской нового сорта. Будем ее также перерабатывать, изучать, смотреть все преимущества, недостатки. Такая работа будет продолжаться каждый месяц.  

Андрей Рыбаков: какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует-4

Одним из пунктов повестки совещания стал вопрос поставок нефти на 2021 год. Переговоры ведутся как с российскими партнерами, так и с компаниями ряда других стран. Кроме того, как отметил председатель «Белнефтехима», никаких форс-мажорных обстоятельств не складывается. Внутренний рынок обеспечен сырьем в полном объеме.   

# Нефть в Беларуси # Экономика # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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