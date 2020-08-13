Андрей Рыбаков: какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Во втором полугодии мы переработаем на 3 миллиона тонн нефти больше, чем в первом. Это даже на 1 миллион тонн нефти больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить про загрузку, она абсолютно стабильна, какой-то проблематики в обеспечении нефтью сегодня не существует.

Мы видим и просматриваем поставки нефти до конца года, при этом продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти. Анонсировалась и уже сегодня приходит первая партия железнодорожной нефти американской нового сорта. Будем ее также перерабатывать, изучать, смотреть все преимущества, недостатки. Такая работа будет продолжаться каждый месяц.