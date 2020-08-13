Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса

Новости Беларуси. От надежности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа обсуждали во Дворце Независимости во время совещания по актуальным вопросам работы отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что для страны это стратегическое направление. В модернизацию энергетики вложены большие деньги. Сегодня отечественные предприятия энергосистемы, перерабатывающие заводы по своему оснащению, находятся на уровне ведущих европейских аналогичных структур.

Обсудили на совещании и тему работы Белорусской атомной электростанции. Буквально на прошлой неделе состоялась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Ввод АЭС в эксплуатацию позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт, а также расширит использование электричества на белорусском рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому своему, технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и ведущие европейские государства. B настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого блока на полную мощность. На завершающей стадии модернизация двух наших нефтеперерабатывающих предприятий – «Нафтана» и Мозырского НПЗ. Поэтому хотел бы услышать четкие ответы на самые актуальные вопросы. Во-первых, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях? Во-вторых, какие у нас прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей? Об электричестве речь.

От председателя «Белнефтехима» хотел бы услышать ответы на вопросы. Во-первых, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца этого года, какие планы на 2021 год, что с альтернативными поставками нефти, насколько они стабильны по договоренностям. В том числе и природного газа. Во-вторых, как идет работа по развитию инфраструктуры для хранения запасов нефти и нефтепродуктов. Об этом мы говорили месяц тому назад, а может быть и два. В какой стадии процесс строительства перемычки между нефтеперерабатывающими заводами? В-третьих, на каком этапе модернизация этих заводов? У нас прописаны конкретные сроки. На «Нафтане» уже через месяц должна быть получена новая продукция – хотел бы увидеть эту продукцию лично. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в то же время должны завершиться сварочные монтажные работы на трубопроводах высокого давления. Как здесь обстоят дела? Четвертое. Как реализуется стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года?

Хочу услышать информацию от правительства. Во-первых, куда вы собираетесь направить тот дополнительный объем электрической энергии, который скоро у нас появится? И второй вопрос к правительству – что вы намерены делать с проблемными предприятиями концерна? Не буду их называть, вы их знаете.