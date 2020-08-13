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Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса

13 августа 2020 11:05
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Новости Беларуси. От надежности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа обсуждали во Дворце Независимости во время совещания по актуальным вопросам работы отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко отметил, что для страны это стратегическое направление. В модернизацию энергетики вложены большие деньги. Сегодня отечественные предприятия энергосистемы, перерабатывающие заводы по своему оснащению, находятся на уровне ведущих европейских аналогичных структур.  

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса-1

Обсудили на совещании и тему работы Белорусской атомной электростанции. Буквально на прошлой неделе состоялась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Ввод АЭС в эксплуатацию позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт, а также расширит использование электричества на белорусском рынке.  

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому своему, технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и ведущие европейские государства.

B настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого блока на полную мощность.  

На завершающей стадии модернизация двух наших нефтеперерабатывающих предприятий – «Нафтана» и Мозырского НПЗ. Поэтому хотел бы услышать четкие ответы на самые актуальные вопросы. Во-первых, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях? Во-вторых, какие у нас прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей? Об электричестве речь.  

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса-7

От председателя «Белнефтехима» хотел бы услышать ответы на вопросы. Во-первых, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца этого года, какие планы на 2021 год, что с альтернативными поставками нефти, насколько они стабильны по договоренностям. В том числе и природного газа. Во-вторых, как идет работа по развитию инфраструктуры для хранения запасов нефти и нефтепродуктов. Об этом мы говорили месяц тому назад, а может быть и два. В какой стадии процесс строительства перемычки между нефтеперерабатывающими заводами? В-третьих, на каком этапе модернизация этих заводов? У нас прописаны конкретные сроки. На «Нафтане» уже через месяц должна быть получена новая продукция – хотел бы увидеть эту продукцию лично. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в то же время должны завершиться сварочные монтажные работы на трубопроводах высокого давления. Как здесь обстоят дела? Четвертое. Как реализуется стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года?   

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса-10

Хочу услышать информацию от правительства. Во-первых, куда вы собираетесь направить тот дополнительный объем электрической энергии, который скоро у нас появится? И второй вопрос к правительству – что вы намерены делать с проблемными предприятиями концерна? Не буду их называть, вы их знаете.  

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса-13

Коснулись детально на встрече и вопроса работы нефтеперерабатывающей отрасли: загрузки двух заводов, поставок сырья, в том числе и от альтернативных источников.  

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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