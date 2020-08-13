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Почти 6,5 миллионов тонн зерна собрано в Беларуси

13 августа 2020 07:47
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллиона тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от уборочной площади. Таковы цифры жатвы на 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 6,5 миллионов тонн зерна собрано в Беларуси-1

Последние гектары колосовых остаются в Брестской области. Традиционно хлеборобы этого региона завершают кампанию раньше остальных.

Самый богатый каравай в 2020 году в Минской области. Почти 1 миллион 600 тысяч тонн собрано к этому дню. Второе место по намолоту у Гродненской области.  

2020-й действительно выдался хлебным. Средняя урожайность по стране почти 37 центнеров с гектара.  

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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