О наращивании белорусского экспорта говорили 23 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь

Новости Беларуси. О наращивании белорусского экспорта говорили сегодня, 23 ноября, в Министерстве иностранных дел. Сюда пригласили ведущих поставщиков отечественной продукции и услуг на зарубежные рынки. В центре внимания была и подготовка национальной программы развития экспорта на ближайшие пять лет. В ней будет учтена ситуация на внешних рынках.

Более чем полувековая история и экспорт в 67 стран мира. Основное производство, вспомогательные цеха, а через три года открыться должен еще и новый завод. Белорусские азотные соединения и удобрения сегодня знают даже на других континентах. На предприятии отмечают: работать над диверсификацией начали давно. В итоге альтернативу традиционным рынкам нашли.

Павел Петров, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия по производству азотных соединений и удобрений:

Арабские Эмираты, Перу, Румыния, Чили, Шри-Ланка, ЮАР. Это те страны, в которые впервые поставлялась продукция в этом году.

А тем временем на этом гомельском предприятии знали времена и получше. Однако в непростых условиях нынешнего рынка результаты последних десяти месяцев называют вполне успешными. Произведено порядка 30 миллионов квадратных метров стекла, причем 25 из них отправились на экспорт.

Ирина Авраменко, начальник дирекции продаж стекольного предприятия:

Рынками по традиции являются наши ближайшие соседи. Это рынки Украины, Российской Федерации, Прибалтики и один из новых рынков, который у нас появился в этом году — рынок Польши.

Экономика Беларуси ориентирована на внешние рынки. Правда, последние месяцы они просели, в итоге снизился и экспорт. Наибольшее падение — в строительной отрасли, легкой промышленности, деревообработке. Неудивительно, что ставку многие предприятия делают на диверсификацию. О тех самых, перспективных рынках и не только говорили сегодня ведущие предприятия-экспортеры. Всего 45 поставщиков.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Львиная доля белорусского экспорта приходится на основных торговых партнеров. Это фактически 5 стран. Наша задача — именно оказать содействие нашим предприятиям.

180 государств мира. Такова география торговых отношений Синеокой. Основной партнер — соседняя Россия. Среди стран СНГ сотрудничаем с Украиной и Казахстаном. «Торговый диалог» налажен с Европейским союзом. Великобритания, Нидерланды, Германия, Литва, Италия, Польша, Латвия, Бельгия, Чехия... Постепенно выходим на Латинскую Америку и азиатский регион. Вот только войти в торговые сети других стран далеко не просто, — отмечают экспортеры.

Людмила Галаховская, коммерческий директор компании по производству мебели:

Сегодня мы идем по пути открытия торговых представительств в России. У нас 9 торговых представительств в России. И через свои представительства мы открываем собственную торговую сеть, надеясь на наших оптовых покупателей.

Владимир Король, генеральный директор компании по производству городского транспорта, коммунальной и спецтехники:

Мы ищем и новые, и работаем на старых рынках, потому что они же являются базой для решений.

Основные экспортные статьи — нефтепродукты, грузовые автомобили, тракторы. Большой мировой спрос и на бытовую технику под маркой «сделано в Беларуси». Так, более 80% холодильников и стиральных машин этого промышленного гиганта идет на экспорт. Как минимум в два десятка стран.

Кирилл Лимаренко, начальник управления маркетинга и организации продаж предприятия по производству бытовой техники:

В этом году мы заключили новый контракт с чехами. И ведем постоянные переговоры с другими европейскими партнерами, так как логистика в Европу она более-менее дешевая, нам туда поставки доступны. В настоящее время со скандинавами проводим диалог о поставках нашей техники.

Как бы то ни было, над чем работать есть. В настоящее время уже ведется активная работа над подготовкой национальной программы развития экспорта до 2020-го года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.