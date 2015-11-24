Прямой эфир

Более 100 компаний представят свои экспозиции на выставке Expo-Russia Belarus

24 ноября 2015 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Российско-белорусское сотрудничество. Минск 24 ноября соберёт представителей более 100 компаний из двух стран, которые представят свои разработки в области автомобильной промышленности, энергетики, строительства, космонавтики и медицины.

Деловая программа предусматривает обсуждение перспектив расширения экономического и инновационного сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, итогом таких встреч становится заключение контрактов. Уже намечено порядка 400 переговоров между представителямибизнеса двух стран.

Давид Вартанов, председатель оргкомитета промышленной выставки:
Мы думаем, что чуть-чуть экономика отстает от политики. и, соответственно, торговый оборот между Россией и Беларусью будет расти, расти и расти. Он и на сегодняшний день не маленький, но потенциал очень большой.

Владимир Савченко, генеральный директор делового центра экономического сотрудничества СНГ:
Всегда один интерес — двигаться на просторах со своей продукцией и получать соответствующий результат.  Беларусь всегда славилась, во-первых, своей промышленностью, своими кадрами, своим образованием и своей надежностью. 

# Экономика # Беларусь-Россия # Владимир Савченко # Давид Вартанов

Другие новости рубрики

Все новости
О наращивании белорусского экспорта говорили 23 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
23 ноября 2015 16:50

О наращивании белорусского экспорта говорили 23 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь

В Парке высоких технологий в Минске у каждого желающего появилась возможность создать собственную компанию
23 ноября 2015 16:48

В Парке высоких технологий в Минске у каждого желающего появилась возможность создать собственную компанию

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 22 ноября: деноминация в Беларуси в 2016 году, Декрет о вкладах и Декрет № 8
22 ноября 2015 19:17

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 22 ноября: деноминация в Беларуси в 2016 году, Декрет о вкладах и Декрет № 8