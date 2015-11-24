Более 100 компаний представят свои экспозиции на выставке Expo-Russia Belarus

Новости Беларуси. Российско-белорусское сотрудничество. Минск 24 ноября соберёт представителей более 100 компаний из двух стран, которые представят свои разработки в области автомобильной промышленности, энергетики, строительства, космонавтики и медицины.

Деловая программа предусматривает обсуждение перспектив расширения экономического и инновационного сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, итогом таких встреч становится заключение контрактов. Уже намечено порядка 400 переговоров между представителямибизнеса двух стран.

Давид Вартанов, председатель оргкомитета промышленной выставки:

Мы думаем, что чуть-чуть экономика отстает от политики. и, соответственно, торговый оборот между Россией и Беларусью будет расти, расти и расти. Он и на сегодняшний день не маленький, но потенциал очень большой.

Владимир Савченко, генеральный директор делового центра экономического сотрудничества СНГ:

Всегда один интерес — двигаться на просторах со своей продукцией и получать соответствующий результат. Беларусь всегда славилась, во-первых, своей промышленностью, своими кадрами, своим образованием и своей надежностью.