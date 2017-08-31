В Беларуси в 2017 году ожидается общий урожай в 10 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. 10 миллионов тонн зерна! Именно такой вес общего каравая (вместе с кукурузой и рапсом) ожидается в 2017 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О предварительных итогах уборочной кампании 31 августа доложили главе государства. Хороший намолот зерновых и виды на урожай других культур гарантирует нашей стране продовольственную безопасность. На встрече у Президента речь шла не только о завершении жатвы. Президент интересовался ходом выполнения других сельскохозяйственных работ, а также в целом развитием агропромышленного комплекса. Евгений Парфенов уже второй месяц в поле. На счету передовика каждая четвертая тонна зерна, собранная в хозяйстве. Затем помогал соседям, а когда поспела кукуруза – пересел на другой комбайн.

Евгений Парфенов, механизатор филиала «Морозовичи-агро» ОАО Гомельский химзавод:

Приятно убирать то, которое чистое. Короче говоря, если оно сыпется со шнека комбайна, приятно работать. Примерно в такой же мажорной тональности пошел 31 августа и разговор во Дворце Независимости. На доклад к Президенту руководство аграрного штаба страны, что называется, пришло не с пустыми руками. 7 миллионов 300 тонн зерна в закромах – это уже больше 2016 года. А впереди еще поля фермерских хозяйств, приусадебные участки сельчан, да и 4 % зернового клина в самом северном регионе. Прогнозы – перегнем 8-миллионный рубеж.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – баланс по зерновым. Хватит ли нам для того, чтобы прокормить народ. Это естественно, не обсуждается. Это всегда у нас хватало, уже 20 лет подряд, с запасом. Мы договаривались, что порядка миллиона тонн мы возьмем в резерв, путь будет хлеб. Это золото, это золотовалютные резервы. Такого урожая белорусские аграрии ждали 20 лет. Правда, не сложа руки: технологии, отечественная селекция, машиностроители. Ожидаемый каравай, с учетом зерна кукурузы и рапса, – 10 миллионов тонн. Десятую часть можем продать, тем более в мире дефицит из-за засухи. Погода помешала мировым экспортерам зерна, а в Беларуси все сложилось как надо.

Владимир Маслов, директор филиала «Морозовичи-агро» ОАО Гомельский химзавод:

Почему мы получили больше урожай? Потому что поработали с технологией. Нет такого в жизни, чтобы ничего не вложив что-то получить. Чтобы получать результат, надо что-то вкладывать: надо нормально заправить почву, нормально сделать химпрополку, нормально отработать болезни. Тогда и урожай будет. Президент подчеркивает: главная цель не экспорт, а продовольственная безопасность. Политика Минсельхозпрода – на зарубежные рынки только продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы перерабатываем наши зерна в крупы, в муку. И вот этой продукцией мы сегодня торгуем. И достаточно успешно торгуем. Десятки миллионов долларов мы имеем сегодня валютной выручки только благодаря именно тому, что мы имеем собственное зерно. Полностью обеспечим свою хлебопекарную промышленность собственным зерном и в основном обеспечим нашу макаронную промышленность именно нашей пшеницей. Самая высокая урожайность – более 100 центнеров с гектара, средняя по стране – 35,7 с круга. Чтобы повысить ожидания на 2018 год, на смену комбайнам на поля придут тракторы (где уборка завершена, начался сев озимых). Параллельно заготовка кормов, причем в цивилизованные специальные траншеи. Несколько лет назад тоже по поручению Президента закрыли вопрос с сохранением овощей и фруктов. В 2017 году плодоовощехранилища будут полные. Не подвел урожай капусты, моркови и яблок. Президент интересуется, как обстоя дела с их заготовкой.