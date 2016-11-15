Андрей Гаев о передаче зданий на Якуба Колоса ПВТ: «Будет предусматриваться выплата необходимых компенсаций»

Новости Беларуси. Белорусская силиконовая долина придет в центр Минска. Часть неэффективно используемых зданий в районе площади Якуба Коласа перейдет в оперативное управление Парка высоких технологий.

Такое решение 15 ноября было озвучено на совещании у Президента, где шла речь об использовании госимущества.

Пустующие здания Минского объединения вычислительной техники в центре столицы – не единственные. Подобные проблемы есть и в других регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот архитектурный ансамбль – даже на визитных открытках столицы. Но к лакомому куску минского пирога спиной расположен не только памятник классику литературы, но городские управленцы и бизнесмены.

18 зданий производственного объединения вычислительной техники постепенно разрушаются и стали причиной городских слухов.

15 ноября их развеял Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учитывая, что место привлекательное. Учитывая то, что соответствующие службы меня информируют о разного рода хитросплетениях вокруг этого вопроса… Естественно, кто-то пошел по родственникам, знакомым, кто-то кого-то лоббирует, кто-то хочет бесплатно. В общем, лезут, суют голову в петлю без принуждения. Кому-то хочется из чиновников и желающих сесть в тюрьму. У

читывая все это, я хотел посмотреть на этот вопрос лично и публично, чтобы больше не было разговоров, что тут кто-то за спиной у Президента крутит-вертит.

Во Дворце Независимости обсуждают судьбу квартала в центре столицы. Ещё в 2014 году наш Президент указал на то, что надо найти более достойное применение этим зданиям и земле. Два года и четыре аукциона не принесли этим серым сооружениям никаких радужных перспектив.

Горожане:

Наверное, надо что-то сделать, модернизировать. Вот тут тоже, я так смотрю, скоро развалится этот завод.

Надо их более эффективно использовать. Торговых площадей хватает… Можно найти применение, в общем.

Было бы что-то в моих руках – я бы что-то сделал.

Мнение горожан отражены в поручении Александра Лукашенко. Причём необходимо поменять не только форму, фасад, но и само содержание. Когда-то это были лаборатории передовых технологий. А сейчас? Конкретное требование главы государства: сохранить назначение помещений. Здесь должны не импортным ширпотребом торговать, а производит экспортный IT-продукт.

Александр Лукашенко:

Самый главный вопрос: почему в таком месте государство в лице горисполкома и правительства отказывается от использования в интересах того же государства этих площадей?

Это что – нежелание, неспособность, или есть объективные причины оттолкнуться, отпихнуться от этих площадей? У нас часто бывает так: «Раз завтра Президенту отчитываться, давай любыми судьбами пихнем, спихнем, что-то подготовим. Чтобы только было тихо, шито-крыто».

У производственного объединения вычислительной техники это не единственные сооружения, порезанные на лоскутки между арендаторами. Только на Притыцкого предприятие сдаёт 100 тысяч квадратных метров. А ведь на таких площадях надо разворачивать более серьёзные проекты.

Евгений Пустовой, СТВ:

Эти здания в самом оживленном центре столицы и по внешнему виду, и по доходам, получаемым от их эксплуатации, явно не дотягивают до этого места. В народе эти сооружения ещё называют «Вторыми воротами Минска».

Здания с пролетарским размахом – наследие советского прошлого. В них и с ними Президент требует навести белорусский порядок. Причём учитывать все нюансы соцреалистической планировки: от высоты потолков до ширины порогов.

Урбанистическому кварталу вдоль улицы Якуба Колоса – быть филиалом белорусской «Силиконовой долины».

Александр Алешкин, эксперт по коммерческой недвижимости:

Весь мир уже знает о наших компаниях, их очень много. Они развиваются, каждым годом прирастают. Поэтому, конечно же, их надо учитывать в первую очередь.

Посыл со стороны государства очень правильный и грамотный. Та окупаемость, которую может достигнуть любой инвестор, в том числе государство (оно тоже инвестор), будет в этом месте для именно для этих IT-компаний.

Должна поменяться не только аббревиатура основного владельца этих зданий (ПОВТ на ПВТ), но и экономическая эффективность. Принимая это решение, глав государства учёл даже близость вузов – основных альма-матер белорусских программистов.

В общем, здания передают в оперативное управление ПВТ.

Сидней, Нью-Йорк, Сингапур, а теперь и Минск – в тренде. В центре столиц зеленый свет для интеллекта.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Старые производства, которые либо умерли, либо выносятся за пределы городской черты. И на этом месте в стиле loft разрабатывается для молодежи такой научно-образовательный исследовательский кластер. Образование производства и исследования может быть завязано в единую цепочку.

В мире у Беларуси имидж не глобальной рыночной площадки, а всё же больше платформы по созданию IT-технологий.

Поэтому даже обжитым торговцами этим зданиям придадут новым импульс. А вот арендаторов послали в суд. Там и будут решать, кому и сколько вернуть денег, потраченных на реконструкцию этих помещений. От госпошлины бизнесменов освободили.

Чёткая позиция Александра Лукашенко: огромные изменения на пользу городу и горожанам никого не должны оставить обиженным.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Интересы всех субъектов, которые находятся на этой территории, будут соблюдены с позиции законодательства. Необходимые решения для этого выработаны. И если будет касаться кого-то непосредственно на этой территории необходимость изменения концепции работы либо эти объекты будут изменяться, то будет предусматриваться выплата необходимых компенсаций.

В реанимировании 18 зданий, помимо Парка высоких технологий будут участвовать и другие инвесторы.

15 ноября даны четкие поручения Президента. В течение недели проект доработать, за два года – квартал в центре города привести в порядок. Уже к лету центральные серые фасады должны расцвести ярким оформлением.

Сегодня Президент акцентировал внимание на столичном квартале, но подразумевал и другие забытые местными чиновниками и инвесторами объекты госсобственности. Как вдохнуть в них новую жизнь надо думать до того, пока не укажут сверху.