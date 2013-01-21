Александр Якобсон: Бобруйскому деревообрабатывающему предприятию «ФанДОК» нужно ускорить модернизацию

Новости Беларуси. Бобруйскому деревообрабатывающему предприятию «ФанДОК» нужно ускорить модернизацию. Такое мнение высказал председатель Комитета госконтроля Беларуси после посещения завода.

Сейчас здесь ведется переоснащение цехов и производства. В марте 2013 года введут в эксплуатацию новый завод ДСП. Однако темпы работ оставляют желать лучшего. На предприятии выполняются работы по полному циклу: от переработки древесины до производства мебели. Деятельность по его техперевооружению возьмут на контроль, также будет рассмотрен вопрос о господдержке предприятия.

После посещения производства председатель Комитета госконтроля также провел прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Глава государства требует, чтобы каждое предприятие, каждый цех имел план модернизации. Конечно, это дело не одного месяца, не одного квартала. Очень большое предприятие. Картинка эта у директора, по крайней мере, сформирована. Я вижу, что молодой человек достаточно прогрессивных взглядов, он видит перспективу. Но нужно время.