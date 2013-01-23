Александр Радьков посетил предприятие «Алеся»

Новости Беларуси. Главным для руководителя и работников должно быть динамичное развитие производства. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков, посещая предприятие «Алеся».

Он ознакомился с производством, пообщался с работниками, встретился с руководством. Спектр затронутых в беседах тем был очень широк: от зарплаты, цен на продукты и лекарства, строительства жилья, стоимости обучения в вузах до новых модных течений. Александр Радьков сделал вывод, в том числе после показа коллекции моделей, что творческого потенциала на предприятии хватает, надо его максимально использовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы сегодня тоже посмотрели, причем от швеи, конечно, она озабочена и какими-то ценовыми факторами и директор, который хочет правильно распорядиться мебелью, разобраться с налогами, найти свою нишу – это все, конечно, такая связь, такая работа с людьми на местах она всегда полезна, потому что дает возможность принимать на всех уровнях от местного до государственного правильные оптимальные решения.

Галина Папкиаури, вязальщица:

Расширять производство, чтобы молодых задействовать рабочих побольше. С образованием у нас очень много людей, которым должность нужна. А машины в принципе модернизированы, нормальные, возможности у машин большие, поэтому хочется, чтобы художники работали интенсивнее.

Павел Журин, помощник мастера:

Кадров, мне кажется, не хватает на производстве, рабочих именно кадров. Таких вот толковых, хороших.